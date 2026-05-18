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'Narcogasolinera' en la ría de Isla Cristina, a plena luz del día: "El petaqueo sigue siendo diario"

Varias embarcaciones cargadas de garrafas campan a sus anchas en la zona de Marismas, sin la intervención de ninguna patrullera de la Guardia Civil.

Narcogasolinera

NarcogasolineraAsociación Unificada de Guardias Civiles

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Marta Álvarez
Publicado:

A plena luz del día y ante la atenta mirada de numerosos testigos. Es la imagen que dejaban este domingo las Marismas de Isla Cristina (Huelva), donde varias embarcaciones han estado realizando tareas de petaqueo, a modo de 'narcogasolinera', sin la intervención de las fuerzas del orden.

La escena tenía lugar a media tarde. Una lancha, con dos ocupantes, navegaba con total impunidad por la ría Carreras. En su interior, se podían observar un gran número de garrafas de 25 litros de las que se utilizan para transportar y suministrar combustible a las embarcaciones de los narcotraficantes.

La actividad logística del narco sigue creciendo

Desde el sindicato AUGC, señalan que esto vuelve a evidenciar el aumento de la actividad logística vinculada al narcotráfico en la costa onubense. "Nos quieren vender que se ha aumentado el control y los medios, pero seguimos viendo petaqueo a diario y a plena luz del día", denuncia Lucas Lavilla, portavoz en Huelva.

Aunque la ausencia de medios marítimos operativos en la zona, permitió llevar a cabo las labores de petaqueo, la Guardia Civil ha confirmado que, este lunes, con la “patrullera ya operativa” los agentes procedían a la intervención de cuatro embarcaciones.

A diez días de la muerte de dos guardias civiles

Una imagen que se produce solo diez días después de la muerte de dos guardias civiles, cuando perseguían una narcolancha a 80 millas de la costa onubense, lo que ha vuelto a poner sobre la mesa reivindicaciones históricas de las asociaciones profesionales de Guardias Civiles y Policía Nacional. Y que son la falta de medios, la necesidad de reconocer la Guardia Civil como profesión de riesgo y la declaración de Zona de Especial Singularidad.

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