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INCENDIO

Muere quemado un vecino de Valencia en el incendio de su vivienda

Los servicios de emergencia atendieron a un total de cuatro personas, tres de ellas tuvieron que ser evacuadas por inhalación leve de humo.

Lugar de los hechos

Lugar de los hechos @BombersValencia

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Un hombre de unos 50 años ha perdido la vida durante la madrugada de este viernes, tras declararse un incendio en la vivienda en la que residía, situada en la calle Andrés Montalbà de Alberic (Valencia).

El aviso del fuego se recibió alrededor de las 3:00 horas, momento en el que la Policía Local acudió rápidamente al lugar y procedió al desalojo del edificio debido a la gran cantidad de humo acumulado.

Los servicios de emergencia atendieron a un total de cuatro personas, tres de ellas y un perro tuvieron que ser evacuados por inhalación leve de humo. Aunque los sanitarios realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente una hora al ocupante de la vivienda, no pudieron salvarle la vida. Las autoridades investigan las causas que originaron el incendio.

Según han informado los Bomberos de Valencia en su cuenta de X, hasta el lugar de los hechos se movilizaron cuatro dotaciones de Silla y Alzira, un oficial, un sargento de Alzira y una dotación del GERA.

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Hace un mes ocurría una noticia similar pero esta vez en Barcelona, concretamente en el distrito del Eixample, donde un mujer de 60 años perdía la vida y otras cinco resultaban heridas, tras el incendio de un piso. Según informaba el Ayuntamiento de Barcelona, los bomberos recibieron el aviso a las cuatro de la madrugada, en un piso de la cuarta planta del número 102 de la calle Comte D' Urgell, que se originaba por motivos que investigan los Mossos d'Esquadra.

Cuando los efectivos sanitarios de los Bomberos de Barcelona y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) llegaron al lugar, atendieron a la víctima, una mujer de 60 años a la que no pudieron reanimar. El SEM también trasladaba a un centro hospitalario a otras cinco personas heridas en el incendio, aunque en su caso en estado menos grave.

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