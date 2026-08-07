Efemérides de hoy 7 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 7 de agosto?

El 7 de agosto de 2012, el blog del Centro de Estudios Borjanos publica una entrada denunciando la vandalización de uno de los murales del Santuario de la Misericordia en Borja, dando inicio el incidente del "Ecce Homo de Borja". La localidad, un pequeño pueblo de Zaragoza, sería la protagonista de una historia un tanto absurda, pero que daría a conocer al mundo entero este municipio zaragozano.

Todo comenzaba cuando Cecilia Giménez, una vecina aficionada a la pintura, trató de restaurar el fresco añadiendo distintas capas de óleo. En un inicio, Giménez, buscaba arreglar los desperfectos en la túnica del Cristo, que había perdido trozos de pintura por el paso del tiempo. Pero su ambición fue un poco más allá y se dispuso a restaurar toda la composición sin tener los conocimientos necesarios para tal intervención. Cuando la prensa local se hizo eco de la noticia, el suceso se esparciría como la pólvora, volviéndose un meme viral en internet que despertó el interés internacional.

Sin quererlo, Cecilia Giménez puso a Borja en el mapa, consiguiendo atraer cientos de miles de turistas que querían sacarse una foto junto a su obra.

Un 7 de julio de 1980, Led Zeppelin da su último concierto con John Bonham a la batería, la última actuación que darían los británicos con su formación original. El escenario fue el Eissporthalle de Berlín, en Alemania. Los problemas en Led Zeppelin eran evidentes; tanto John Bonham 'Bonzo' como Jimmy Page se enfrentaban a serias adicciones al alcohol y distintas sustancias, lo que dificultaba sus actuaciones en vivo. En el caso del baterista, su toxicomanía le llevaría a su propia muerte. Meses después, el 24 de septiembre, Bonzo se dirigía a un ensayo en el que la banda preparaba su gira por Norteamérica. Para desayunar consumió grandes cantidades de alcohol, las cuales fueron en aumento durante el desarrollo del día. Tras las pruebas, se dirigieron a la casa de Jimmy Page, donde Bonham quedó dormido. Bonham no volvería a despertar de ese sueño, JO el batería se asfixiaría con su propio vómito el 25 de septiembre.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 7 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 7 de agosto?

1814.- Pío VII restablece la Compañía de Jesús mediante la Bula Sollicitudo omnium Ecclesiarum.

1815.- Napoleón Bonaparte, derrotado por los aliados, embarca rumbo al destierro en la isla de Santa Elena.

1904.- 100 muertos al hundirse un puente ferroviario cuando pasaba un tren, cerca de Edén (Colorado, EE. UU.).

1930.- Enrique Olaya toma posesión como presidente de Colombia. Con él se abre un periodo liberal tras 45 años de dominio conservador.

1942.- Desembarco estadounidense en la isla de Guadalcanal en el Pacífico, tomada por los japoneses.

1956.- Unos mil muertos al estallar en el centro de la ciudad de Cali siete camiones del Ejército colombiano cargados de municiones y combustible.

1987.- Los presidentes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, reunidos en la ciudad guatemalteca de Esquipulas, formalizan un plan para la pacificación de Centroamérica.

1996.- Mueren 87 personas en una riada provocada por una tormenta que arrasó el camping "Virgen de las Nieves", cerca de Biescas (Huesca). Es la catástrofe natural más grave de los últimos 25 años en España.

2000.- La Unión Astronómica Internacional (IAU) anuncia el descubrimiento de diez nuevos planetas fuera del sistema solar.

2008.- Comienza la guerra entre Georgia y la república autónoma prorrusa de Osetia del Sur.

2016.-Tailandia aprueba en referéndum la Constitución propuesta por la junta militar.

¿Quién nació el 7 de agosto?

1533.- Alonso de Ercilla, soldado y poeta español.

1842.- Alberto Aguilera, político español.

1876.- Margarita Gertrudis Zelle "Mata Hari", espía de origen holandés.

1911.- Nicholas Ray, cineasta estadounidense.

1923.- Licinio de la Fuente, exministro español.

1940.- Jean Luc Dehaene, político belga.

1968.- Tomás Carbonell, tenista español.

¿Quién murió el 7 de agosto?

1938.- Constantin Stanislavski, director ruso de teatro.

1957.- Oliver Hardy (El Gordo), actor cómico estadounidense.

1988.- Henri Frenay, fundador de la Resistencia Francesa.

2016.- Gustavo Bueno Martínez, filósofo español.

2017.- Sigmund Sobolewski, polaco-canadiense "prisionero 88" de Auschwitz.

2021.- Micha van Hoecke, bailarín y coreógrafo belga.

2024.- Carlos Goyanes, empresario y productor musical y de cine.

¿Qué se celebra el 7 de agosto?

Hoy, 7 de agosto, se celebra el Día Mundial de los Faros.

Horóscopo del 7 de agosto

Los nacidos el 7 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 7 de agosto

Hoy, 7 de agosto, se celebra san Cayetano de Thiene y santa Claudia.