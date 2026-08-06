Las carabelas portuguesas no dan tregua a las playas donostiarras y dejan 120 picaduras en un día

Las carabelas portuguesas han obligado a extremar las precauciones en las playas de San Sebastián. Este martes, los socorristas tuvieron que izar la bandera roja en las playas de La Concha, Ondarreta y Zurriola.

En esta última playa, acotaron una zona de baño para que los donostiarras y visitantes pudieran bañarse con total seguridad. En una sola jornada se registraron hasta 120 picaduras, todas ellas de carácter leve.

La presencia de este tipo de medusas en el cantábrico se ha intensificado desde el mes de julio. Inicialmente aparecieron en playas de Cantabria, pero en esta última semana su aparición estelar ha sido en las playas guipuzcoanas.

Además de San Sebastián, también se han avistado ejemplares en otros puntos de la costa de la provincia como en Zarautz, Mutriku y Getaria. Uno de los aspectos que más preocupa es el aumento de tamaño de las medusas. Mientras que las primeras carabelas medían entre 2 y 5 centímetros, las avistadas el pasado martes alcanzaban entre los 5 y 10 centímetros. A pesar de que las picaduras registradas fueron leves, los servicios de socorrismo mantienen una vigilancia extrema en toda la costa guipuzcoana.