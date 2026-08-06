Culpan a un vecino del incendio en un edificio de Badalona: "Al final nos ha metido fuego"

"Al final ha hecho lo que decía", lamenta Manoli, una de las vecinas del bloque de Badalona situado en el barrio de Bufalá donde la pasada madrugada se declaró un incendio . El fuego se originó en una vivienda situada en el primer piso del edificio, que ha quedado completamente calcinada. Su ocupante, un hombre de 46 años, logró salir con vida. Varias personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo y tuvieron que ser trasladadas al hospital.

Los vecinos aseguran que llevaban meses denunciando problemas de convivencia con este hombre y afirman que, en varias ocasiones, les había amenazado con prender fuego al edificio. "Se dedica a romper persianas y cristales. El sábado llamamos a la policía y no vino, el domingo también, y al final ha hecho lo que decía. Estuvo bebiendo durante el día y después pasó lo que pasó", explica Manoli. Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 00.24 y enseguida se activó un amplio dispositivo. La mayoría de familias -en total hay 24 vivienda en el bloque- salieron de su casa por su propio pie pero algunos se refugiaron en los balcones mientras el humo invadía la escalera. Los bomberos consiguieron evacuar y rescatar a todos los vecinos que quedaron a salvo mientras las llamas se veían desde la calle.

Isabel todavía hoy seguía afectada ."Todavía estoy nerviosa. Al final nos ha metido fuego. Nos ha amenazado mil veces. Nos ha roto el ascensor dos veces, me ha destrozado el buzón... Mi marido salió y empezó a gritar '¡fuego!'. Todo estaba lleno de humo. Acabé en el lavadero pidiendo auxilio, con toallas para intentar respirar, pero no había aire", relata.

Noemi tuvo que ser trasladada al hospital. Nos cuenta que la situación podría haber acabado en tragedia "Cuando abrí la puerta me vino todo el humo. Lo que hizo podría haber matado a alguien. Estábamos hartos de avisar. Siempre decía que nos pegaría fuego, pero nunca piensas que vaya a hacerlo". Las familias dcien que el hombre sufre problemas de salud mental y aseguran que, cuando sigue el tratamiento, su comportamiento cambia por completo. También afirman que, cuando deja la medicación y consume alcohol, se vuelve más agresivo. Además relatan que la familia del hombre lleva tiempo intentando encontrar una solución. "La madre está desesperada, los hermanos también. Necesita ayuda pero les dicen que el ingreso tiene que ser voluntario", explica Isabel.

Reclaman una respuesta de las administraciones para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Aseguran que llevaban meses avisando de lo que estaba ocurriendo y que, pese a sus advertencias nadie pudo evitar un incendio que, insisten, podría haber tenido consecuencias mucho más graves

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