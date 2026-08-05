Muere el guardia civil que ha matado a su expareja, también agente, tras atrincherarse y recibir varios disparos en el cuartel de Llanes

Una guardia civil ha fallecido este viernes tras recibir varios disparos presuntamente efectuados por su expareja, también agente de la Benemérita, en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes. Ambos tenían 3 hijos de corta edad y se encontraban en proceso de separación.

Posteriormente, el agresor también ha fallecido como consecuencia de los disparos recibidos por otros agentes cuando trataban de reducirle y evitar el asesinado de su expareja.

Tras el tiroteo, el autor se atrincheró en el interior de las instalaciones. Durante el operativo para reducirlo, resultó herido por arma de fuego y otros dos agentes también sufrieron lesiones, uno de ellos de gravedad. Todos los heridos fueron trasladados a distintos centros hospitalarios para recibir atención médica.

La víctima fue atendida de inmediato por los servicios sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), pero no pudo superar las graves lesiones internas provocadas por los disparos.

La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso y determinar cómo se desarrollaron los hechos.

El crimen ha causado una profunda conmoción entre los compañeros de la víctima y en el entorno de la Guardia Civil.

Tenía expedientes por violencia machista

El agente ya tenía expedientes abiertos por violencia machista y había recibido, hace solo unos días, la resolución de separación del servicio.

A consecuencia de ello no tenía arma, por lo que se cree que pudo robársela a algún compañero, o de alguna de las taquillas, antes de cometer el crimen.