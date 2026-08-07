Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Andalucía

El incendio de Niebla obliga a activar el nivel 2 de emergencia y solicitar la intervención de la UME

Sobre el terreno trabajan más de un centenar de medios aéreos y terrestres.

Incendio en Niebla (Huelva)

El incendio de Niebla obliga a activar el nivel 2 de emergencia y solicitar la intervención de la UME | Antena 3 Noticias

Publicidad

Irene Rodríguez | Manu Silva
Publicado:

Un incendio localizado en el paraje de Raboconejo, en el término municipal de Niebla (Huelva) continúa activo y ha movilizado a un importante dispositivo de extinción del Plan Infoca. La Junta de Andalucía ha elevado a nivel operativo 2 de emergencias. Como medida preventiva, 66 vecinos de las aldeas de Raboconejo y Caballón han sido desalojados debido a la cercanía de las llamas.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), Antonio Sanz, ha activado la fase de emergencia, situación operativa 2, debido a la "inestabilidad" del incendio declarado el jueves por la tarde en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva).

Las previsiones meteorológicas, especialmente el cambio en la dirección del viento, el ensanche de la cabeza del incendio y su avance, han aconsejado reforzar el dispositivo con medios adicionales y solicitar la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Centenares de efectivos

El operativo está integrado por n total de 24 medios aéreos --once helicópteros y 13 aviones--, junto con 150 efectivos terrestres. Asimismo, el trabajo de cinco bulldozers ha permitido ampliar este viernes el cortafuegos situado antes de la planta de residuos de Villarrasa.

Los trabajos se intensifican en la zona para tratar de perimetrarla y evitar nuevos focos activos. En concreto, el flanco izquierdo del incendio es considerado el punto más delicado. Las elevadas temperaturas y las rachas de viento hasta 38 kms/h que se esperan para la tarde de hoy podrían dificultar las labores de extinción.

La delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Berta Centeno, ha informado de que el balance inicial sitúa la superficie calcinada en unas 380 hectáreas, aunque confirma que esta cifra es aún provisional y podría aumentar según el avance de las llamas. Además, quiso destacar que los especialistas continúan investigando el origen del incendio y que, por el momento, no existe ninguna causa confirmada.

Por su parte, el alcalde de Niebla, Joaquín Molina, valoró la coordinación entre los distintos servicios de emergencia y agradeció la implicación de la Policía Local, Protección Civil y demás efectivos implicados.

Gran parte de los desalojados han decidido trasladarse a sus residencias habituales, aunque el consistorio ha ofrecido sus recursos disponibles de alojamiento por si algún afectado lo necesitara. Las próximas horas serán cruciales para determinar la evolución del incendio.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

El turista contagiado de hantavirus aislado en España pudo ser contagioso del 18 al 28 de julio

Hantavirus

Publicidad

Sociedad

Crisis migratoria en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: España establece controles fronterizos con Italia

Imagen de archivo de un tren

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera

Detenido un hombre por quebrantar una orden de alejamiento durante las fiestas patronales en Estella (Navarra)

Detenido un hombre por quebrantar una orden de alejamiento durante las fiestas patronales en Estella (Navarra)

Guardia Civil
VIOLENCIA MACHISTA

Detenido un hombre por encerrar a su mujer y amenazar con quemar su casa en Vélez-Málaga

Policía de Palma de Mallorca
Detención

Detenido un hombre en Palma por agredir y amenazar con un cuchillo a los dueños de un bar que le echaron por no pagar

La Policía Nacional desarticula una de las mayores organizaciones criminales dedicada al tráfico de hachís asentada en España
Narcotrafico

La Policía Nacional desarticula una de las mayores organizaciones criminales dedicada al tráfico de hachís asentada en España

Se ha detenido a 57 personas, Madrid (45), Guadalajara (2), Burgos (1), Almería (1), Málaga (3) y Valencia (5), por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsedad documental y depósito ilícito de municiones, ingresando en prisión 18 de ellas.

Tres nuevos incendios en la provincia de Castellón obligan a confinar el municipio de Sierra Engarcerán
Incendios

Tres nuevos incendios en la provincia de Castellón obligan a confinar el municipio de Sierra Engarcerán

Tres incendios mantienen en alerta a Castellón, lo que ha obligado a confinar a los vecinos de la Serra d' en Galceran y a desalojar varias masías, mientras la UME se ha incorporado a un amplio dispositivo para frenar el avance del fuego.

Desarticulada una mafia criminal especializada en el tráfico marítimo de personas

Desarticulada una mafia criminal especializada en el tráfico marítimo de personas

Efemérides de hoy 8 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 8 de agosto?

Efemérides de hoy 8 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 8 de agosto?

La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña

La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña

Publicidad