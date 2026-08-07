El incendio de Niebla obliga a activar el nivel 2 de emergencia y solicitar la intervención de la UME

Un incendio localizado en el paraje de Raboconejo, en el término municipal de Niebla (Huelva) continúa activo y ha movilizado a un importante dispositivo de extinción del Plan Infoca. La Junta de Andalucía ha elevado a nivel operativo 2 de emergencias. Como medida preventiva, 66 vecinos de las aldeas de Raboconejo y Caballón han sido desalojados debido a la cercanía de las llamas.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), Antonio Sanz, ha activado la fase de emergencia, situación operativa 2, debido a la "inestabilidad" del incendio declarado el jueves por la tarde en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva).

Las previsiones meteorológicas, especialmente el cambio en la dirección del viento, el ensanche de la cabeza del incendio y su avance, han aconsejado reforzar el dispositivo con medios adicionales y solicitar la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Centenares de efectivos

El operativo está integrado por n total de 24 medios aéreos --once helicópteros y 13 aviones--, junto con 150 efectivos terrestres. Asimismo, el trabajo de cinco bulldozers ha permitido ampliar este viernes el cortafuegos situado antes de la planta de residuos de Villarrasa.

Los trabajos se intensifican en la zona para tratar de perimetrarla y evitar nuevos focos activos. En concreto, el flanco izquierdo del incendio es considerado el punto más delicado. Las elevadas temperaturas y las rachas de viento hasta 38 kms/h que se esperan para la tarde de hoy podrían dificultar las labores de extinción.

La delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Berta Centeno, ha informado de que el balance inicial sitúa la superficie calcinada en unas 380 hectáreas, aunque confirma que esta cifra es aún provisional y podría aumentar según el avance de las llamas. Además, quiso destacar que los especialistas continúan investigando el origen del incendio y que, por el momento, no existe ninguna causa confirmada.

Por su parte, el alcalde de Niebla, Joaquín Molina, valoró la coordinación entre los distintos servicios de emergencia y agradeció la implicación de la Policía Local, Protección Civil y demás efectivos implicados.

Gran parte de los desalojados han decidido trasladarse a sus residencias habituales, aunque el consistorio ha ofrecido sus recursos disponibles de alojamiento por si algún afectado lo necesitara. Las próximas horas serán cruciales para determinar la evolución del incendio.

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