Muere un hombre de 84 años por estrangulamiento en un barrio de Madrid y detienen a su nuera

Muere un hombre de 84 años estrangulado en el barrio madrileño de Ciudad Lineal, según ha informado Emergencias de la Comunidad de Madrid 112.

El siniestro ha sido sobre las 15 horas en su domicilio ubicado en la calle Valentín Aguirre, donde el fallecido residía junto a su hijo, su nuera y las hijas de esta, según han explicado vecinos del inmueble, que señalaban que se trataba de una familia normal.

De momento, la Policía Nacional ha detenido como presunta sospechosa a la nuera del fallecido, que presentaba lesiones en los antebrazos, por lo que se desconoce si actuó en defensa propia, según informan a EFE las fuentes cercanas a la investigación.

Cuando los equipos sanitarios del Summa 112 llegaron a la vivienda, solo pudieron confirmar el fallecimiento del anciano, ya que había entrado en parada cardiorrespiratoria presentando "lesiones compatibles con un estrangulamiento", mientras que el equipo psicológico ha atendido a los familiares del fallecido.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y se desconocen las causas o la motivación del suceso.