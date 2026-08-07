Al menos 12 detenidos y 5 heridos en las manifestaciones de Argentina contra un proyecto de ley sobre los desalojos

La manifestaciones se suceden en Argentina contra un proyecto de ley impulsado por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei que introduce cambios en los procesos de desalojo, expropiaciones y uso de tierras quemadas.

Los momentos de tensión entre la Policía y los manifestantes les llevaron a disparar balas de goma, gases lacrimógenos y cañones de agua en unas protestas que dejan ya 12 detenidos y al menos 5 heridos.

Polémico proyecto de ley con iniciativas ultraliberales

Las movilización en Argentina están en contra de un polémico proyecto de ley que contiene varias iniciativas ultraliberales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

Bajo la consigna "la patria no se vende", la manifestación convocó a agrupaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles y a ciudadanos independientes. La concentración frente a la sede del Congreso argentino, en Buenos Aires, fue convocada para manifestar el amplio rechazo social al capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros dentro del proyecto sobre 'inviolabilidad' de la propiedad privada que impulsa el Ejecutivo.

La creciente oposición a la iniciativa y la posibilidad de un traspié legislativo llevaron al oficialismo a quitar ese capítulo del proyecto, que contiene, de todos modos, otros varios aspectos sensibles con impacto social, económico y ambiental.

Un proyecto de ley que todavía debe ser apoyado por la Cámara de Diputados

El polémico capítulo relajaba las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y, según el oficialismo, su tratamiento fue simplemente "postergado" con el objetivo de "enriquecerlo con nuevos aportes" y "alcanzar un mayor nivel de consenso".

El proyecto que debate el Senado y que, de ser aprobado, será girado a la Cámara de Diputados para su discusión, contiene, entre otros capítulos, iniciativas para acelerar los desalojos, poner límites al Estado para expropiar activos -aunque sean de utilidad pública- y quitar restricciones sobre el uso de tierras rurales y bosques que hubieran sufrido incendios.

Además de la concentración en la capital argentina, se realizaron varias movilizaciones de protesta en diversas ciudades del país.

El Gobierno de Milei, que inició su gestión a finales de 2023 y planea buscar la reelección el próximo año, ha impulsado varias reformas de tono ultraliberal, como leyes de flexibilización laboral, amplios beneficios para grandes inversiones, privatizaciones y un severo ajuste en las cuentas públicas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.