El turista contagiado de hantavirus aislado en España pudo ser contagioso del 18 al 28 de julio

Dos meses y medio después de la crisis del hantavirus volvemos a encontrar un nuevo caso en España. Se trata de un turista franco-argentino que está aislado junto a su familia en Galicia, aunque pudo ser contagioso del 18 al 28 de julio, según han informado los responsables de la investigación epidemiológica hecha en Francia.

En la mañana de este viernes, el Ministerio francés de Sanidad ha afirmado en un comunicado que "el riesgo de transmisión se considera en cualquier caso débil", al igual que han señalado que el riesgo de contagio solo afecta "únicamente" a las personas que tuvieron una estrecha relación con él. Esto atañe a las personas con las que convive, con las que comparte habitación, transporte o a los médicos que le pudieron atender sin las medidas de protección necesarias.

Durante la segunda mitad de julio el turista estuvo en tres localidades francesas diferentes como Nueva Aquitania, Normandía e Isla de Francia, en la cual durante su estancia tuvo algunos síntomas similares relacionados a la gripe con la que fue a revisión médica. En esa exploración los sanitarios no descartaban que pudiera ser un nuevo caso de hantavirus, y para salir de dudas decidieron realizarle un test conociendo ayer el resultado positivo, cuando el turista ya no estaba en Francia, sino en España.

Sin embargo, cuando al hombre se le hizo el examen médico en su país tenía síntomas aunque "ya tenía una carga viral muy débil", por lo que es "un potencial de transmisión muy limitado", como ha informado el Ministerio francés de Sanidad.

Estudios científicos han recordado que el riesgo de transmisión del brote de hantavirus localizado en los andes "está directamente relacionado con la carga viral". Por su parte, las autoridades francesas están intentando rastrear los contactos de riesgo, a los que se les recomendará que permanezcan aislados en su vivienda durante seis semanas, como recomienda la Organización Mundial de Sanidad (OMS), del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades.