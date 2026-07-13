Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendio

Muere un hombre y cinco personas resultan heridas por un incendio en una vivienda de Barcelona

El hombre de 60 años murió a pesar de que el sistema de emergències mèdiques intentó reanimarlo.

Bombers de la Generalitat

Bombers de la Generalitat Europa Press

Publicidad

Juan Vivancos
Publicado:

Un hombre de 60 años ha fallecido en la madrugada de este lunes en su vivienda a causa de un incendio del que aún se desconoce como y porqué comenzó. La tragedia ha tenido lugar en Barcelona, concretamente en el número 102 de la calle Comte d´Urgell, en el distrito del Eixample. Además de el fallecido, otras cinco personas han sido rescatadas heridas.

Alrededor de las 4:00 de la madrugada los Bombers de Barcelona recibieron el aviso desplazándose hasta la vivienda 13 dotaciones. El Sistema d'Emergències Mèdiques intentó reanimarlo sin éxito.

Publicidad

Sociedad

Imagen de Incendio de Los Gallardos

Última hora del incendio de Los Gallardos, Almería, en directo | Seis víctimas mortales ya identificadas: un español y cinco extranjeros

Insólita intervención en Lugo: un policía local recupera una serpiente de una lavadora

Insólita intervención en Lugo: un policía local recupera una serpiente de una lavadora

Bombers de la Generalitat

Muere un hombre y cinco personas resultan heridas por un incendio en una vivienda de Barcelona

Row imagen - DANA
DANA

Aumentan a 231 los muertos por la DANA al incluir a un hombre que sufrió un infarto en Benetússer, Valencia

Imagen de Fergie Chambers
Detención

Detenido en Ibiza el multimillonario estadounidense James Cox Chambers Jr. por una orden internacional

46.000 toneladas de basura en Cataluña
Residuos

Detenidas cuatro personas por enterrar en Cataluña 46.000 toneladas de basura procedente de Francia

Se trata de una organización criminal asentada en la provincia de Barcelona que introducía en España residuos municipales e industriales procedentes de Francia utilizando documentación presuntamente falsificada.

El 'Joker' de los sanfermines
San Fermín

Detenido y sancionado el 'Joker' de San Fermín con una multa que podría ir hasta los 6000 euros

Se trata de un estadounidense que está dando que hablar esta semana en Pamplona por correr los encierros de San Fermín caracterizado como el villano de Batman 'Joker'.

Imagen de una novia

Una mujer se sienta en el banquillo de los acusados por la mañana y horas después se da el ¡sí quiero!

Un preso asesina a sus dos compañeros de celda en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla

Un interno mata presuntamente a sus dos compañeros de celda en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla

Una senderista, rescatada por un helicóptero tras sufrir una caída en un barranco de Tenerife

VÍDEO: Rescatan en helicóptero a una senderista tras sufrir una caída en una de las cascadas más visitadas de Tenerife

Publicidad