Muere un hombre y cinco personas resultan heridas por un incendio en una vivienda de Barcelona

Un hombre de 60 años ha fallecido en la madrugada de este lunes en su vivienda a causa de un incendio del que aún se desconoce como y porqué comenzó. La tragedia ha tenido lugar en Barcelona, concretamente en el número 102 de la calle Comte d´Urgell, en el distrito del Eixample. Además de el fallecido, otras cinco personas han sido rescatadas heridas.

Alrededor de las 4:00 de la madrugada los Bombers de Barcelona recibieron el aviso desplazándose hasta la vivienda 13 dotaciones. El Sistema d'Emergències Mèdiques intentó reanimarlo sin éxito.