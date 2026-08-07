Detenidos dos españoles en Paraguay por matar a dos personas en una falsa venta de oro

Dos hombres de nacionalidad española han sido detenidos en el norte de Paraguay acusados del asesinato de dos personas y del intento de homicidio de una tercera. Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, los arrestados son un padre y su hijo, que se habrían citado con las víctimas para una supuesta operación de compraventa de oro.

Los hechos ocurrieron este jueves, cuando los dos españoles condujeron a tres ciudadanos paraguayos hasta una vivienda situada dentro de un parque recreativo. Allí, según la investigación, debían entregarles oro a cambio de unos 370 millones de guaraníes, una cantidad equivalente a casi 54.000 euros.

Sin embargo, una vez en el lugar, los tres hombres fueron maniatados y atacados a tiros. Dos de ellos murieron y un tercero resultó herido, aunque logró sobrevivir fingiendo su muerte. Después consiguió escapar y pedir ayuda, lo que permitió a las autoridades avanzar en la identificación de los presuntos autores.

Falsa venta de oro

De acuerdo con el jefe de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional, Javier Flores, los detenidos no tenían oro para vender. En su lugar, habrían utilizado piedras o minerales dorados que pretendían hacer pasar por el metal precioso.

Tras localizar la vivienda en la que se escondían los sospechosos, la policía llevó a cabo un allanamiento en el que se incautaron documentos que acreditarían su nacionalidad, una caja fuerte, dispositivos electrónicos, dos relojes, fragmentos de presunto oro y dinero en efectivo.

Además de los dos españoles, las autoridades han detenido también a dos mujeres, que serían parejas de los arrestados, y un hombre que las acompañaba. La policía investiga ahora la vinculación de estas tres personas con el crimen.

Secuestro en Barcelona

La investigación ha sumado un dato sobre uno de los detenidos, oriundo de Granollers, Barcelona, fue condenado en 2014 a diez años de cárcel por idear desde una prisión de Valencia el secuestro del hijo de un narcotraficante.

Según la sentencia, el ahora detenido en Paraguay había compartido celda con el padre del menor y, tras ganarse su confianza, planeó el secuestro del niño, que entonces tenía 11 años, con el objetivo de exigir un rescate de cinco millones de euros.

La madre del menor y su hijo fueron engañados para acudir a una cita en Barcelona con el pretexto de realizar unos trámites para obtener la nacionalidad española. Después, enviados del condenado los llevaron hasta un descampado de Viladecans, donde amenazaron a la mujer y secuestraron al niño.

El menor permaneció dos días retenido y sedado hasta que los Mossos d’Esquadra lograron liberarlo en un piso de Barcelona. En aquella sentencia, la Audiencia concluyó que el secuestro había sido planificado desde prisión y ejecutado por varias personas de su confianza.

El superviviente habría identificado a los dos españoles como responsables del ataque. Según el comisario Flores, sus identidades fueron confirmadas posteriormente a través de los organismos correspondientes. La investigación continúa abierta para esclarecer el grado de implicación de todos los detenidos y reconstruir cómo se organizó la falsa operación de venta de oro.