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Seis horas fuera de la Estación Espacial Internacional: la caminata de dos astronautas de la NASA para mejorar los paneles solares

La caminata concluyó este jueves tras dejar listo el canal de energía al que se conectarán los nuevos paneles solares que proporcionarán energía adicional a la EEI.

Estación Espacial Internacional

Seis horas y media fuera de la Estación Espacial Internacional: la caminata de dos astronautas de la NASA para mejorar los paneles solares | Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Dos astronautas de la NASA, Jessica Meir y Anil Menon, concluyeron este jueves una caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional en la que duró seis horas y 27 minutos. Ambos dejaron preparado el canal de energía al que se conectarán nuevos paneles solares.

Meir y Menon, abandonaron el laboratorio espacial sobre las 8:35 horas del este de EEUU, llevando todo el material necesario para el ensamblaje de los paneles y, pudieron regresar al interior sobre las 15:00, cumpliendo los objetivos principales.

Dicho trabajo se centró en el canal de energía 3B, al que se unirán los paneles solares desplegables IROSA. Serán los séptimos de los ocho previstos dentro del programa de modernización iniciado en 2021, y su llegada está prevista para finales de 2026.

Energía adicional para la NASA

Estos paneles, proporcionarán energía adicional para respaldar las operaciones críticas de la estación, incluida su desorbitación segura y controlada.

La diferencia con los paneles y sistemas tradicionales se observa en que, los instalados por ambos astronautas, no necesitan motores para poder desplegarse. La energía acumulada en sus estructuras los abre por completo, alcanzando los 19 metros de longitud en seis minutos.

Sexta caminata espacial de Meir

Esta es la sexta caminata espacial de Meir, que el pasado marzo instaló un soporte similar en una salida al exterior de la estación espacial, y la primera de Menon, quien apenas lleva 22 días en el espacio.

Fue la caminata espacial número 281 realizada para el ensamblaje, el mantenimiento y la mejora del laboratorio orbital, según la agencia espacial estadounidense. La NASA tiene programadas otras dos caminatas espaciales de mantenimiento, el 13 y el 25 de agosto, aunque todavía no ha dado a conocer qué astronautas las realizarán.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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