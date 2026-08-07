El eclipse a través de los oídos, una alternativa para las personas con discapacidad visual

Para ellos sentir, oír y tocar es ver. Por eso para las personas con discapacidad visual la herramienta LightSound representa una excelente oportunidad. Con ella podrán observar el eclipse del 12 de agosto a través de la acústica.

Se trata de un dispositivo que la ONCE pone a su disposición y que cuenta con un sensor con capacidad para convertir la intensidad de la luz en sonido. Tonos agudos de flauta con los rayos solares o de clarinete con la penumbra, así como distintas notas musicales les ayudarán a sumergirse en la experiencia.

Ya el silencio llegará con la oscuridad, una vez que se genere el eclipse total. Los aparatos pueden conectarse a los auriculares o a unos altavoces para que compartir la observación acústica.

Garantizar que las observaciones sean inclusivas

Es una iniciativa que se enmarca en el proyecto Eclipse Inclusivo, liderado por el Instituto de Ciencias del Espacio. El objetivo es conseguir crear un evento para todos. Para ello repartirán los dispositivos en formato de préstamo de manera gratuita. Se pueden solicitar enviando un correo a rivero@ice.csic.es, explicando dónde se van a usar.

El dispositivo es una pequeña caja muy fácil de transportar. El ICE-CSIC ha distribuido más de 60 por toda España. Cinco de ellas han llegado a Galicia, una al ayuntamiento de Lalín y otras cuatro a la Fundación Once de A Coruña, donde se llevó a cabo un taller para mostrar su funcionamiento. Se pretendía así motivar a las personas con discapacidad visual y demostrarles su accesibilidad al evento.

Una experiencia astronómica multisensorial

Según los expertos, el eclipse se percibe por todos los sentidos, incluso la temperatura llega a descender cuando se produce. Por eso consideraron que era importante aportar un sistema que ayudase a las personas con discapacidad visual a sentirlo, en este caso a través de la dimensión auditiva. Querían ofrecerles una perspectiva diferente. Y así es como lo disfrutarán más de 40 personas que el 12 de agosto, ayudados por los dispositivos, se acercarán a la playa del Orzán para vivir un momento histórico. Muchos de ellos no se imaginaban que podrían llegar a experimentar este acontecimiento de forma acústica.

Los dispositivos ya han demostrado su eficacia en otros países

Estos dispositivos, desarrollados en la Universidad de Harvard, ya han demostrado su eficacia en eclipses solares en otros países como Estados Unidos, Chile o Argentina.

El proyecto Eclipse Inclusivo pretende lograr el mayor número de eventos inclusivos a lo largo de todo el país. De esta forma podrán crear un mapa sonoro del paso de este fenómeno astronómico.

Además, se recogerán las impresiones de las personas que empleen las cajas, sobre la experiencia del eclipse, para su análisis. Un evento, en el que la Luna y el Sol nos regalarán un espectáculo único, que no discrimina, porque despertará todos nuestros sentidos.