Caos, aglomeraciones y largas colas en el registro de menores migrantes en Ceuta

Más de una semana después de la entrada masiva de miles de migrantes desde Marruecos, la situación en Ceuta sigue desbordada, especialmente por la llegada de menores no acompañados. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que de las alrededor de 72.000 personas que entraron en la ciudad solo permanecían unas 2.000.

Por su parte, este viernes el Ministerio de Juventud e Infancia cifró en 1.342 los menores ya registrados, aunque las listas provisionales elaboradas por las asociaciones elevan la cifra hasta los 5.000.

En la barriada del Príncipe, los equipos de atención registran y acogen ahora a unas 150 niñas, cuyo procedimiento se realiza en grupos de 25. Además, aseguran que nunca habían visto algo parecido, ni siquiera durante la crisis migratoria de 2021.

La realidad de esta situación es que muchos de los menores están solos y la mayoría son niñas. Para atender a todos los que permanecen en las calles, ya se han comprado literas, pero aun así, la capacidad es insuficiente.

Desde primera hora de la mañana, los menores esperaban amontonados frente a la comisaría, detrás de una valla. La tensión iba aumentando con el paso de las horas: hubo empujones y varios amagos de pelea. "Se están asfixiando", alertaba una agente de policía.

Prioridad a los más vulnerables

Pasadas las 10:00 horas, la Policía comenzó a disolver la cola teniendo que sacar a los menores y empujarlos hacia el exterior para evitar que la aglomeración fuera a más. También acudieron militares para ayudar a controlar la situación. En menos de media hora, en la fila solo quedaron niñas, priorizando su registro por su especial vulnerabilidad.

"Hemos dado prioridad a los perfiles más vulnerables, como los niños y niñas menores de 13 años", explicó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Las autoridades aseguran que todos serán atendidos, aunque reconocen estar desbordadas por el volumen de llegadas.

Mientras tanto, decenas de menores volvieron a deambular por las calles de Ceuta. "No tenemos dinero, no tenemos nada", decía uno de ellos, mientras que otro exponía su situación: "No tengo casa, tengo hambre". También cuentan que tienen miedo y que no quieren regresar a Marruecos. Uno de los pequeños salió corriendo al ver un furgón de la Policía Nacional.

Marruecos, dispuesto a recibirlos

La Fiscalía General del Estado ha advertido de que actuará si alguna comunidad autónoma rechaza o retrasa la acogida de los menores trasladados desde Ceuta. El objetivo es garantizar su protección durante todo el proceso de reubicación.

Sin embargo, Marruecos asegura estar dispuesto a recibirlos, pero la devolución no es automática. El acuerdo firmado entre ambos países en 2007 establece la colaboración en los retornos, aunque primero deben realizarse entrevistas individuales y escuchar la opinión de cada menor: la mayoría no quiere volver. Después del registro, se les separa por edades y sexos para repartirlos entre las distintas comunidades autónomas.

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