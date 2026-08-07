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CRISIS MIGRATORIA

Interior refuerza la seguridad en Ceuta ante la posible convocatoria de un nuevo intento de entrada el 8 de agosto

Como medida preventiva, está previsto que en las próximas horas se incorporen 45 nuevos agentes para reforzar la vigilancia en la frontera.

Crisis migratoria Ceuta

Interior refuerza la seguridad en Ceuta ante la posible convocatoria de un nuevo intento de entrada el 15 de agosto | EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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El Ministerio del Interior ha decidido reforzar el dispositivo policial en Ceuta, tras la difusión en redes sociales de mensajes que llaman a un posible intento de entrada masiva en la ciudad autónoma el próximo 8 de agosto. Como medida preventiva, está previsto que en las próximas horas se incorporen 45 nuevos agentes para reforzar la vigilancia en la frontera.

Mensajes con referencias al 8 y 15 de agosto

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevan varios días analizando las publicaciones que circulan en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, donde aparecen mensajes con referencias al 8 y al 15 de agosto, y a una supuesta movilización desde la localidad marroquí de Fnideq. No obstante, las autoridades insisten en que estos contenidos se están estudiando con cautela, ya que podrían formar parte de una campaña de desinformación.

Según fuentes policiales, por el momento no existe ninguna confirmación de que vaya a producirse un nuevo intento de entrada, aunque el operativo de seguridad permanecerá activo para responder a cualquier eventualidad. Los investigadores tampoco descartan que parte de la actividad detectada en redes sociales tenga su origen fuera de España y Marruecos, o que haya sido manipulada para amplificar su alcance.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha asegurado que el Ejecutivo sigue de cerca la evolución de la situación y "trabaja para estar preparado ante cualquier escenario". En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido a la ciudadanía a través de su perfil de X, que no "dé credibilidad a informaciones falsas difundidas en internet" y ha recordado que la entrada irregular en Ceuta o Melilla no garantiza la permanencia en España ni el acceso al resto de Europa.

Por su parte, la Comisión Europea también mantiene un seguimiento de los mensajes que circulan en redes sociales, aunque ha advertido de que buena parte de la información disponible no ha podido ser verificada. Mientras tanto, las autoridades españolas mantienen el refuerzo del dispositivo de seguridad como medida preventiva ante la incertidumbre generada por la convocatoria difundida en internet.

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