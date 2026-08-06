El eclipse dispara los precios de los alojamientos: más de 2.000 euros por noche

Ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto desde uno de los mejores puntos de España puede convertirse en una experiencia inolvidable... y también muy cara. No solo por el viaje, sino por el precio de los alojamientos, que en muchos casos se han disparado ante la gran demanda. Lo hemos comprobado haciendo una búsqueda en algunas plataformas de reservas.

En la mayoría de los casos, los precios para la noche del eclipse son muy superiores a los habituales. Un ejemplo claro lo vemos en Soria. Si quisiéramos reservar una habitación para mañana mismo en algunos alojamientos, el precio rondaría los 135 euros. Sin embargo, para la noche del 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse, esa misma habitación alcanza los 960 euros: más de siete veces su precio habitual.

Y no es un caso aislado. En Soria todavía se encuentran alojamientos entre los 400 y los 500 euros por noche, aunque también aparecen apartamentos que superan los 1.000 e incluso los 1.500 euros. Curiosamente, en muchos anuncios la imagen principal ya no es la cama o el salón, sino la ventana: la mejor forma de demostrar que desde allí el eclipse podrá verse sin obstáculos.

Ocurre en diferentes ciudades

La situación se repite en otros puntos privilegiados para observar el fenómeno. En Ribadeo, por ejemplo, todavía hay opciones por 500 o 600 euros, mientras que algunos alojamientos llegan a superar los 2.600 euros por una sola noche.

En la calle, muchos reconocen que pagarían un extra por vivir un acontecimiento único, aunque pocos están dispuestos a asumir estas cifras. La mayoría pone el límite muy por debajo de los precios que hoy aparecen en las plataformas de reserva.

Mucha demanda y poca oferta

La demanda se ha disparado y la oferta es muy limitada. En algunos de los municipios situados en la franja de totalidad del eclipse apenas quedan unas pocas habitaciones disponibles. A medida que se agotan las opciones, las últimas plazas son también las más caras. Además, el eclipse coincide con pleno mes de agosto, el periodo de mayor ocupación turística del año, una combinación que ha llevado las tarifas hoteleras a niveles nunca vistos para muchos de estos destinos.

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