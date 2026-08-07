El virus del Nilo avanza en Sevilla con dos nuevos contagios y seis casos graves: "No podemos bajar la guardia"

La preocupación por el virus del Nilo Occidental sigue creciendo en la provincia de Sevilla. La Junta de Andalucía ha confirmado dos nuevos casos en Dos Hermanas, uno de ellos grave, lo que eleva a 19 el número de contagios registrados desde el inicio de la temporada. Todos los casos se concentran en la provincia sevillana y seis de los pacientes han desarrollado enfermedad neuroinvasiva, la forma más grave de la infección.

Los nuevos positivos se conocen apenas unos días después del primer fallecimiento de este año por el virus. Se trata de un hombre de 82 años, vecino de Dos Hermanas, que murió el pasado martes tras permanecer ingresado en el hospital y presentar patologías previas.

Según el último balance de la Consejería de Salud, una persona ya se ha recuperado sin secuelas, mientras que el resto de los pacientes evoluciona favorablemente. La mayoría de los contagios presenta síntomas leves, similares a los de una gripe de verano.

Coría del Río es, hasta el momento, el municipio con mayor número de casos confirmados, con cinco contagios. Le siguen La Puebla del Río y Villamanrique de la Condesa con cuatro y Dos Hermanas con tres. También se han registrado positivos en Aznalcázar, Palomares del Río, Bollullos de la Mitación y Sevilla capital.

El mayor riesgo se concentra en agosto

Ante esta situación, Andalucía mantiene una veintena de municipios en alerta por la circulación del virus del Nilo Occidental, la mayoría de ellos en la provincia de Sevilla. La Junta ha reforzado la vigilancia epidemiológica y el control del mosquito transmisor y mantiene activo el dispositivo de seguimiento durante todo el verano. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha insistido en que "no podemos bajar la guardia" y ha recordado que el periodo de mayor circulación del virus se prolonga entre los meses de mayo y noviembre, aunque el mayor riesgo se concentra en agosto y puede extenderse hasta septiembre.

Los expertos atribuyen este incremento de casos, entre otros factores, a las abundantes lluvias registradas durante el invierno y la primavera, unidas a las altas temperaturas. Además, señalan que el cambio climático está favoreciendo la expansión del virus hacia zonas donde antes era poco frecuente, hasta el punto de que ya se han detectado casos en países del norte de Europa.

Mientras continúan las labores de fumigación y vigilancia, algunos municipios buscan nuevas fórmulas para reducir la presencia del mosquito. En La Puebla del Río se ha instalado una torre de biodiversidad para favorecer la presencia de aves insectívoras y murciélagos, depredadores naturales capaces de consumir miles de mosquitos cada noche y contribuir así a frenar su proliferación.

Las autoridades sanitarias recuerdan que la mejor forma de prevenir la infección es evitar la picadura del mosquito. Recomiendan utilizar repelentes autorizados, vestir ropa de manga larga y colores claros al amanecer y al anochecer, instalar mosquiteras en viviendas y eliminar cualquier acumulación de agua estancada, ya que constituye un foco de cría para estos insectos.

La mayoría de las infecciones son leves o incluso asintomáticas, las personas mayores o con patologías previas presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

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