Vinicius renueva con el Real Madrid hasta 2032: "6 años más y para siempre"

Tras varios días de distintos rumores sobre el futuro de Vinicius Jr., el Real Madrid ha decidido este jueves ampliar el contrato del jugador, que permanecerá en el club hasta el 30 de junio de 2032. El Madrid lo ha confirmado a través de un comunicado oficial.

Con Vinicius renovado hasta 2032 y la reciente llegada de Diomande, el José Mourinho cuenta ya con una gran pieza para su frente ofensivo. El brasileño, que llegó al Madrid en 2018, se ha convertido en una de las grandes referencias del fútbol mundial, y seguirá siendo así durante los próximos años.

"Ocho años en el Bernabeu son muy cortos... ¡6 años más y para siempre!", así ha celebrado Vinicius su ampliación en el club en su cuenta de Instagram.

Desde hace ya más de un año que Real Madrid y Vinicius habían comenzado negociaciones que no acababan en ningún resultado. No obstante, el jugador siempre había manifestado su voluntad de seguir en el club, pero Madrid habría estado considerando una salida este verano antes de una posible marcha de Vinicius el próximo 30 de junio.

El contrato anterior de Vinicius terminaba en junio de 2027 y, aunque hace un año el acuerdo ya parecía cerrado, han pasado varios meses hasta que el brasileño ha tomado una decisión definitiva.

Finalmente, la reunión de ayer terminó en un acuerdo que hemos conocido hoy.

En el comunicado, repasan además la trayectoria de Vinicius Jr en el club blanco. "En sus ocho temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 375 partidos, en los que ha marcado 128 goles y ha ganado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España".

"Su contribución a todos estos títulos ha sido trascendental por su juego, sus asistencias y sus goles, entre ellos los que marcó en las dos últimas finales de Champions League que ha ganado el Real Madrid: la Decimocuarta (París, 2022) y la Decimoquinta (Londres, 2024)", añade el comunicado, considerando además que "se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas de nuestra historia".