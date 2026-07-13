Detenidas cuatro personas por enterrar en Cataluña 46.000 toneladas de basura procedente de Francia

Cuatro personas han sido detenidas por la Guardia Civil en cooperación con la Europol y la Gendarmería francesa por acreditar la introducción de al menos 46.000 toneladas de residuos procedentes de Francia en Cataluña. Los cuatro individuos (dos hombres y dos mujeres) formaban parte de una organización criminal dedicada al fraude medioambiental y al trafico ilegal de residuos.

La operación, a la que se ha denominado "fraude" llevaba siendo investigada desde 2022, cuando la Guardia Civil inició inspecciones sobre una planta de gestión de residuos que realizaba vertidos en suelos agrícolas con materiales procedentes de áreas contaminadas de grandes obras en Barcelona.

Según la investigación, la organización criminal, asentada en la provincia de Barcelona, introducía en España residuos municipales e industriales procedentes de Francia utilizando documentación presuntamente falsificada. Los desechos eran declarados como “producto” o “tierras” para sortear los controles sobre el traslado internacional de residuos.

Con este método, los investigados evitaban tanto las inspecciones aduaneras como el pago de los impuestos correspondientes en España. Además, eludían los elevados costes de tratamiento y el canon ambiental que deben abonarse en Francia por este tipo de residuos. El alcance del daño medioambiental y el posible fraude económico todavía está siendo evaluado por los investigadores.

Una vez en territorio español, los residuos eran vertidos de forma ilegal y sin las medidas de seguridad exigidas, lo que, según la investigación, suponía un riesgo para el medio ambiente y la salud pública.

Parte de los desechos se enterraban de forma clandestina en terrenos agrícolas, principalmente en el municipio barcelonés de Sant Esteve Sesrovires. El resto se trasladaba a cuatro vertederos de residuos inertes y tres de residuos no peligrosos, donde materiales como plásticos, maderas o envases eran mezclados con tierra para dificultar su identificación.

Sustancias peligrosas

Las analíticas realizadas durante la investigación confirmaron que parte de los residuos vertidos contenían sustancias peligrosas. Entre ellas se detectaron hidrocarburos y metales pesados, compuestos considerados tóxicos para las personas y con un importante potencial contaminante para el medio ambiente.

Los investigadores han encargado un informe técnico a la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que evaluará el impacto de estos vertidos y el riesgo que podrían suponer para la población, los cultivos y las aguas subterráneas de la zona.

Además, la Agencia de Residuos de Cataluña y el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires ya han sido informados del caso. Ambas administraciones trabajan junto a los investigadores para estudiar las medidas que deberán adoptarse en las zonas afectadas, entre ellas el control de los terrenos, su precinto o, si fuera necesario, las labores de descontaminación.

Cooperación de Francia y España

La fase operativa de la investigación se desarrolló los días 23 y 24 de junio con un amplio dispositivo desplegado de forma simultánea en Cataluña y el sureste de Francia. En la operación participaron más de un centenar de agentes de la Guardia Civil, la Gendarmería francesa y Europol, que aportó apoyo tecnológico, personal especializado e intercambio de información.

Por parte de la Guardia Civil intervinieron unidades especializadas en protección de la naturaleza, investigación criminal, fiscal y fronteras, seguridad ciudadana y apoyo operativo.

Durante el operativo se llevaron a cabo cuatro registros: tres en domicilios y empresas de Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei y Sant Esteve Sesrovires, en la provincia de Barcelona, y un cuarto en una vivienda de la provincia de Girona.

En los registros se incautó abundante documentación, archivos contables, teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos electrónicos. Todo este material será analizado para determinar el alcance de la actividad presuntamente delictiva.

La operación se saldó con la detención de cuatro personas: dos hombres, de 39 y 70 años y nacionalidades española y francesa, respectivamente, y dos mujeres, de 62 y 66 años, de nacionalidades española e italiana.

Los investigadores consideran que uno de los arrestados ejercía como presunto líder de la organización. Según la Guardia Civil, se encargaba de coordinar la actividad del grupo, controlar la gestión económica y documental e intermediar en el traslado y vertido de los residuos.

La investigación también afecta a varias empresas y personas físicas presuntamente relacionadas con la trama.

A los cuatro detenidos se les atribuyen delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad documental, fraude a la Hacienda Pública, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La causa está siendo instruida por la Sección de Instrucción número 6 de los Tribunales de Instancia de Martorell (Barcelona).

La operación continúa abierta y los investigadores no descartan nuevas detenciones una vez finalice el análisis de la documentación y de los dispositivos electrónicos intervenidos durante los registros.

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