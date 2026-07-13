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Aumentan a 231 los muertos por la DANA al incluir a un hombre que sufrió un infarto en Benetússer, Valencia

La víctima se encontraba en su domicilio y una vecina llamó al 112, pero nadie le respondió.

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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La cifra oficial de víctimas de la DANA que golpeó Valencia el pasado 29 de octubre de 2024 ha subido a 231. La nueva víctima, reconocida por la jueza de Catarroja, es un hombre de Benetússer que murió ese mismo día tras sufrir un infarto en su casa.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha decidido incluir este fallecimiento en la causa después de estudiar un informe forense solicitado al Instituto de Medicina Legal (IML). Según ese informe, no se podía hablar de una relación causal directa entre la muerte y la riada, pero sí podría considerarse como "una concausa contemporánea al episodio de estrés agudo sufrido".

El auto explica que se trataba de una persona de edad avanzada, con hipertensión desde hacía años y otros problemas previos que favorecían la arteriosclerosis. Ese estado de salud, unido al fuerte impacto emocional de la emergencia, habría contribuido al desenlace.

Según el relato incluido en la resolución, el hombre "estaba en su cama muy asustado con lo que estaba pasando, refiriendo mareo, nervios y dolor en la boca del estómago". Una vecina lo vigiló, llamó al 112, pero no obtuvo respuesta, y le dio paracetamol, hasta que más tarde comprobó que no respiraba e intentó reanimarlo sin éxito.

Infarto agudo de miocardio

La magistrada sostiene en el auto que "las circunstancias estresantes de tal magnitud como lo sucedido en la dana, que partían de un estado patológico previo, derivaron en el fallecimiento", señala la magistrada, "por un infarto agudo de miocardio el 29 de octubre de 2024, ante la situación que estaba viviendo y que estaba viendo desde su domicilio".

Con esta decisión, la jueza deja sin efecto el sobreseimiento que se había acordado antes sobre este fallecimiento y la incorpora a la investigación principal. La causa judicial estudia presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia vinculados a la gestión de la catástrofe.

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