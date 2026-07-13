Una mujer en la UCI tras ser encontrada en la calle con la cara ensangrentada y llena de golpes en Pontevedra

Una mujer de 41 años se encuentra ingresada en la UCI en estado muy grave tras ser encontrada en la calle ensangrentada y con la cara llena de golpes en una aldea de Cerdedo Cotobade, Pontevedra.

La Guardia civil ya lo investiga como una presunta agresión machista y la pareja ya ha sido detenida, pasará a disposición judicial en las próximas horas, según han informado fuentes conocedoras de la investigación a Europa Press. Los hechos se registraron el pasado sábado 11 de julio en una aldea rural del municipio.

En el suelo y cubierta de sangre

La mujer apareció tirada en el exterior de la vivienda y, aunque consciente, estaba cubierta de sangre y presentaba numerosos golpes en la cara. La víctima apenas pudo comunicarse con los vecinos que acudieron a auxiliarla tras escuchar los gritos, al no hablar español.

Tras alertar a la Guardia Civil, los agentes arrestaron a su pareja, que es de origen español, como presunto autor de un delito de violencia de género. Al estar ingresada en la UCI en estado muy grave, los investigadores todavía no han podido interrogar a la mujer para averiguar qué ha ocurrido.

Ayuda contra la violencia machista en el 016

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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