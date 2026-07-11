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Ahogamiento

Muere un hombre ahogado en Ibiza tras tirarse de un tobogán de una piscina de un hotel

Primero los propios testigos, y más tarde los Servicios de Atención Médica Urgente intentaron reanimar al individuo, sin embargo pese a los intentos el hombre falleció.

Niño de dos años ahogamiento Estepona

Niño de dos años ahogamiento Estepona A3N

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Juan Vivancos
Publicado:

Un hombre de 60 años ha muerto este sábado tras sufrir un ahogamiento en la piscina del hotel Cala Tarida Beach, en el municipio ibicenco de Sant Josep.

El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061) ha recibido el aviso alrededor de las 11:30, después de que el hombre se lanzara por un tobogán de la piscina del establecimiento, según han informado los servicios de emergencia.

Mientras llegaban los servicios sanitarios, han sido los propios testigos de lo ocurrido los que iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizaron un desfibrilador, tras sacar al hombre inconsciente de la piscina.

Una unidad de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico del SAMU 061 se han desplazado hasta el hotel, así como un vehículo de intervención rápida y diversos efectivos policiales, con el fin de atender a la víctima y continuar con las maniobras de reanimación. Pese a los intentos por estabilizar al hombre, los sanitarios no han podido más que confirmar su muerte.

Ya son 217 los ahogamientos en España en 2026

Como indica Salvamento y Socorrismo, el número de muertes por ahogamiento en nuestro país asciende a 217 en este año, siendo junio el peor de los meses con 92 muertes, 19 más que en el mismo mes de 2025

¿Qué hacer en caso de ahogamiento?

Las acciones siempre dependen del tipo de ahogamiento que sea. En este caso por agua, los expertos recomiendan, en primer lugar sacar a la víctima del agua evitando ponerse en riesgo y verificar si respira.

Una vez hecho esto, el segundo y último paso es comenzar inmediatamente con la Reanimación Cardiopulmonar combinando 30 compresiones torácicas con 2 ventilaciones.

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