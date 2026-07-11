INCENDIO
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo: evoluciona favorablemente, aunque la situación sigue siendo muy grave
Sigue en directo online la última hora del incendio de Los Gallardos que ha dejado ya muertos, 23 no localizados y 1.400 desalojados
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El incendio de Los Gallardos, por el que se han decretado tres días de luto en Andalucía, deja por el momento un total de 12 muertos, todos ellos en el término municipal de Bédar, sobre los que el Instituto de Medicina Legal (IML) ya realizado las autopsias y ha recogido muestras que se han remitido a Madrid para su análisis e identificación. El estado de los cuerpos ha impedido determinar sexo, edad o procedencia de las víctimas.
No obstante, las primeras averiguaciones realizadas fuera de laboratorio apuntan que casi todos ellos serían de origen extranjero, principalmente británicos y belgas conforme a las indagaciones preliminares. De ellos, cuatro viajaban en un vehículo con volante en el lado derecho en el que intentaban huir de las llamas por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia.
Asimismo, en un segundo escenario, se localizó a un grupo de diez personas de las que dos --una de ellas de nacionalidad española-- fueron rescatadas con vida, mientras que las otras ocho han fallecido.
Este grupo habría tratado de escapar a pie del fuego después de haber abandonado sus vehículos e intentar atravesar una rambla, si bien adoptaron un camino que les llevó a una "ratonera". Cerca del lugar donde se encontraban se han hallado bastones empleados para caminar campo a través.
Además, se han registrado ocho heridos de los cuatro estaban muy graves, por lo que han sido trasladados a lo largo de la mañana en dos helicópteros desde el Hospital Universitario Torrecárdenas donde fueron derivados en un primer momento a la unidad de grandes quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se encuentran ingresados, algunos con amplias heridas por el fuego.
Por el momento, las autoridades han registrado únicamente siete denuncias ante la Guardia Civil por las desapariciones, si bien las estimaciones iniciales apuntaban hasta 23 personas no localizadas. En este sentido, desde la Guardia Civil se ha insistido en la necesidad de interponer una denuncia para activar los protocolos de identificación.
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Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Polémica tras la decisión de la Junta de Andalucía de no usar el Es Alert
Las autoridades y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han calificado el incendio de Los Gallardos, Almería, como "el peor hasta la fecha" en Andalucía. Por el momento, al menos 12 personas han muerto tratando de hui de las llamas mientras otras 23 continúan desparecidas.
A pesar de que la medida de la alarma masiva Es Alert en los teléfonos móviles sea recurrente en las grandes emergencias, esta vez no se avisó a la población con este método, sino casi puerta a puerta. La Junta de Andalucía defiende que habría que haber emitido varios mensajes en caso de haber optado por esa herramienta, porque unos vecinos debían quedarse en casa y otros evacuar. Por ello, consideran que mandar distintos textos podría haber aumentado la confusión.
El presidente de la Junta ha aclarado que "la huella del Es Alert no llega a todos los lugares, y hay zonas afectadas por este incendio que "no tienen cobertura", además de que en "tres puntos base" se ha caído la "conexión telefónica".
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo| Llegan a Madrid las muestras de las doce víctimas mortales de Los Gallardos
Las muestras biológicas extraídas a las doce personas muertas en el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería) ya se encuentran en Madrid para su análisis genético y posterior identificación, según ha informado oficialmente la Guardia Civil.
Las muestras, que fueron trasladadas en helicóptero durante la tarde-noche del viernes desde Almería, han sido entregadas en la Dirección General de la Guardia Civil.
Allí, los especialistas del departamento de Biología del Servicio de Criminalística se encargarán de realizar los estudios pertinentes para determinar la filiación de las víctimas.
En paralelo a este proceso técnico, fuentes próximas al caso han indicado que la policía judicial ya ha tomado muestras de ADN a los familiares desplazados a la zona para poder cotejarlas con los perfiles obtenidos de los restos mortales.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Comienza la incorporación de ocho medios aéreos
Los medios aéreos han comenzado a reincorporarse desde primera hora de este sábado a las labores de extinción del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado 12 muertos, siete desaparecidos y cuatro heridos graves.
La suma de las aeronaves al operativo se está produciendo de forma escalonada: a las 08:00 horas se han sumado dos helicópteros y dos aviones de carga en tierra, a las 09:00 está prevista la llegada de otros dos medios y las incorporaciones continuarán progresivamente hasta alcanzar un total de ocho aparatos operando sobre la zona. Sobre el terreno, la emergencia se mantiene activa y en situación operativa 2.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Imágenes del incendio
Los equipos de extinción han trabajado durante toda la noche en el incendio de Los Gallardos con un ataque directo sobre el frente de llama para tratar de frenar su avance y consolidar la evolución favorable registrada en las últimas horas.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Vecinos afectados por el incendio forestal
El incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) ha arrebatado la vida por el momento a 12 personas y continúa la búsqueda de los desaparecidos. Más de 1.000 personas han sido desalojadas de sus casas por culpa de las llamas y se alojan donde pueden. Muchas han contado que el fuego les pilló de sorpresa y tuvieron que salir con lo puesto. "Cogí lo básico, medicinas, monedero, lo que pude coger", afirmaba una vecina afectada.
Los desalojados han contado que han tenido que improvisar donde pasar la noche fuera de sus casas pero que han recibido ayuda por el momento: "Nos han ofrecido casa nuestros familiares y también ha habido hoteles que se han ofrecido a acoger a la gente más mayor", contaba un joven vecino de la zona afectada.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo: evoluciona favorablemente, aunque la situación sigue siendo muy grave
El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado 12 muertos y una veintena de personas no localizadas hasta el momento, ha evolucionado durante la noche "relativamente bien dentro de la gravedad y las dimensiones", han indicado fuentes del Plan Infoca.
Los responsables del operativo de emergencias para la extinción de incendios de la Junta de Andalucía realizarán un vuelo sobre la zona a primeras horas de la mañana para evaluar la situación del fuego y continuar las tareas para afrontarlo.
Durante toda la noche se ha mantenido un despliegue terrestre de 500 efectivos para hacer frente al incendio y proteger a la població
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo: autopsias de los fallecidos
El Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería finalizó ayer las autopsias de los cuerpos de las 12 personas fallecidas en el incendio forestal registrado en los términos municipales de Los Gallardos y Bédar, por los que la Guardia Civil ha recibido hasta el momento siete denuncias por desaparición.
Según ha informado el TSJA, durante el final de la mañana y la tarde de este viernes han continuado llegando cuerpos a la Ciudad de la Justicia de Almería, donde el equipo forense ha podido realizar la autopsia de todos ellos.
Las muestras biológicas recogidas han sido trasladadas a Madrid en un helicóptero de la Guardia Civil a las 19,30 horas. Por el momento, no hay ninguna persona identificada, ni es posible tampoco precisar ni la edad ni el sexo de las personas fallecidas debido al estado de
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo: un cable, posible origen
El incendio de Los Gallardos, según ha explicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comenzó en una cuneta al lado de una carretera, a raíz de un cable roto entre dos puntos de electricidad, lo que habría dado origen a sendos incendios en uno y otro lado.
Desde Red Eléctrica han afirmado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X' que la línea de alta tensión afectada por el incendio "no es de Red Eléctrica".
Asimismo, en el mensaje ha trasladado su reconocimiento a la labor de los equipos de emergencia y extinción.
En este sentido, han comprobado que el cable señalado inicialmente no se corresponde a una instalación de Endesa ni forma parte de la red de distribución.
Se trata, no obstante, de un cable perteneciente a una instalación "privada" y "abandonada" el cual "no tenía tensión".
En cualquier caso, el viento ha hecho que las llamas corrieran ladera hacia arriba, hacia el noreste, avanzando a gran velocidad, con vientos de 50 kilómetros por hora, llegando a avanzar hasta 15 kilómetros en dos horas, lo que ha dado lugar a una propagación inusitada.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo: actualización de medios
El dispositivo de extinción continúa reforzándose para intentar frenar el avance del incendio declarado en Los Gallardos (Almería), que permanece activo en situación operativa 2.
Según la última actualización del Plan INFOCA, en las labores trabajan ya 134 efectivos por tierra, apoyados por ocho autobombas, una Unidad Médica, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones y un bulldócer. Los equipos siguen desplegados sobre el terreno y cualquier novedad será comunicada por las autoridades.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | La Junta mantiene a 80 personas confinadas en El Pocico (Lubrín)
El servicio de emergencias del 112 de Andalucía informa de que 80 personas continúan confinadas en El Pocico (Lubrín) como medida de protección por el incendio forestal en Los Gallardos, en Almería, que deja al menos 12 personas fallecidas.
Asimismo, desde Emergencias concretan a través de un mensaje en la red social 'X' que en el albergue de Vista Alegre (Garrucha) se ha habilitado el Centro de Atención a Familiares para prestar apoyo e información.
El 112 recuerda a la población seguir siempre las instrucciones de los servicios de emergencia. "No te la juegues", avisa.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Reabierta al tráfico la A-7 tras permanecer cortada por el incendio de Los Gallardos
La autovía A-7 ha sido reabierta completamente al tráfico en la madrugada de este sábado tras permanecer cortada debido a la evolución del incendio forestal de Los Gallardos (Almería).
La circulación se ha restablecido en el tramo comprendido entre los kilómetros 709 y 714 en sentido Almería, según ha informado Emergencias 112 Andalucía en una publicaciónen la red social X, Este tramo había sido cerrado al mediodía del viernes en lo que supuso el segundo corte de la autovía en pocas horas, después de que a las 4:00 de la madrugada se hubiera reabierto tras un cierre inicial motivado por la proximidad de las llamas.
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