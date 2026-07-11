Última hora del incendio de Los Gallardos en directo: evoluciona favorablemente, aunque la situación sigue siendo muy grave

El incendio de Los Gallardos, por el que se han decretado tres días de luto en Andalucía, deja por el momento un total de 12 muertos, todos ellos en el término municipal de Bédar, sobre los que el Instituto de Medicina Legal (IML) ya realizado las autopsias y ha recogido muestras que se han remitido a Madrid para su análisis e identificación. El estado de los cuerpos ha impedido determinar sexo, edad o procedencia de las víctimas.

No obstante, las primeras averiguaciones realizadas fuera de laboratorio apuntan que casi todos ellos serían de origen extranjero, principalmente británicos y belgas conforme a las indagaciones preliminares. De ellos, cuatro viajaban en un vehículo con volante en el lado derecho en el que intentaban huir de las llamas por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia.

Asimismo, en un segundo escenario, se localizó a un grupo de diez personas de las que dos --una de ellas de nacionalidad española-- fueron rescatadas con vida, mientras que las otras ocho han fallecido.

Este grupo habría tratado de escapar a pie del fuego después de haber abandonado sus vehículos e intentar atravesar una rambla, si bien adoptaron un camino que les llevó a una "ratonera". Cerca del lugar donde se encontraban se han hallado bastones empleados para caminar campo a través.

Además, se han registrado ocho heridos de los cuatro estaban muy graves, por lo que han sido trasladados a lo largo de la mañana en dos helicópteros desde el Hospital Universitario Torrecárdenas donde fueron derivados en un primer momento a la unidad de grandes quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se encuentran ingresados, algunos con amplias heridas por el fuego.

Por el momento, las autoridades han registrado únicamente siete denuncias ante la Guardia Civil por las desapariciones, si bien las estimaciones iniciales apuntaban hasta 23 personas no localizadas. En este sentido, desde la Guardia Civil se ha insistido en la necesidad de interponer una denuncia para activar los protocolos de identificación.

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