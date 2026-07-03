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Un herido y 50 desalojados tras el incendio de una vivienda en Roquetas de Mar

El suceso tuvo lugar de madrugada y por el momento no se reportan víctimas mortales.

Imagen de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061

Imagen de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 Europa Press

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Daniel Caballero
Publicado:

Un incendio ocurrido durante la madrugada de este viernes en una vivienda en Roquetas de Mar (Almería), ha dejado un herido de gravedad y medio centenar de personas han tenido que ser evacuadas. Según ha informado el 112 en una nota de prensa, el suceso ha tenido lugar alrededor de las 5:15 horas, cuando recibió la primera de varias llamadas que alertaban de un incendio en la calle Paco Camino, en la población de Cortijos de Marín, e indicaban que varias personas se encontraban atrapadas.

Rápidamente se ha activado a los Bomberos del Consorcio del Poniente, al Centro de Emergencias Sanitarias, a la Guardia Civil y a la Policía Local, además de movilizarse una UVI móvil, un equipo de emergencias de El Ejido y otro médico de Roquetas. Entre los afectados se encuentra una persona que presentaba quemaduras en el 60% de su cuerpo y que fue evacuada al hospital Torrecárdenas y unas 50 personas que fueron desalojadas de sus hogares por precaución. Sin embargo, el fuego ha sido extinguido y los vecinos han podido regresar a sus domicilios, según apunta el Instituto armado.

Incendio en Jaén

Un incendio forestal declarado este miércoles en el paraje de Los Abades, en el término municipal de Santa Elena en Jaén, también provocó que los vecinos fueran desalojados.

El operativo logró cerrar el frente principal del fuego tras la actuación ininterrumpida de los equipos terrestres y la maquinaria pesada, después de que durante la jornada del miércoles intervinieran 19 medios aéreos. Aunque el perímetro ya no presenta actividad, continúan existiendo varios puntos calientes que seguirán siendo vigilados y extinguidos con el apoyo de los medios aéreos en cuanto a las condiciones meteorológicas permitan su incorporación.

Las condiciones atmosféricas han favorecido la evolución del incendio. El aumento de la humedad durante la noche y el cambio en la dirección del viento contribuyeron a reducir la intensidad de las llamas. No obstante, la inversión térmica registrada a primera hora de la mañana ha retrasado el despegue de los medios aéreos, cuya incorporación está prevista a lo largo de la jornada.

Entre los evacuados se encuentran 40 vecinos de la pedanía de Miranda del Rey y alrededor de 150 personas de una granja escuela próxima a la zona afectada, donde se encontraban numerosos jóvenes participando en un campamento.

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Noticias de hoy, jueves 2 de julio de 2026

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