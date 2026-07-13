Insólita intervención en Lugo: un policía local recupera una serpiente de una lavadora

Imagínense la sorpresa, ¡y el susto! En este caso, el susto que se llevaron ambas. Por un lado, la propietaria de la vivienda en cuestión, una vecina de la localidad de Chantada, en Lugo, que escuchó ruidos en el bajo de su casa y, cuando bajó a ver qué era, se encontró con el reptil. Por otro, la propia serpiente, que acabó, quién sabe cómo, en este garaje y, cuando fue sorprendida por la mujer, pegó "un salto" y se metió en el primer escondite que encontró: el tambor de la lavadora. La situación es, cuando menos, curiosa.

Todo ocurrió por la noche, hacia las diez, de un lunes cualquiera. La Policía Local recibió un aviso. En concreto, el agente Jesús López, que se encontraba de guardia: "Llamó una vecina diciendo que tenía una serpiente encerrada en la lavadora", explica.

"Cuando llegué ya la vi bufando"

El policía se dirigió de inmediato al lugar, en la parroquia de O Convento, y, al llegar, se encontró el panorama. La mujer estaba asustada. "De hecho, me contó que les tenía miedo", recuerda el agente. Aunque lo cierto es que el reptil tampoco estaba a gusto, precisamente. "La serpiente posiblemente estaba asustada y, cuando llegué, ya la vi bufando, poniendo la mandíbula en forma triangular e incluso atacando con movimientos rápidos, como hacen las víboras. Es el comportamiento habitual de esta especie. A priori, ellas no son venenosas, pero lo que hacen es intentar parecer una víbora para protegerse", explica.

No es que el agente sea un experto en reptiles, y esto hacía bastante más complicada la labor. Una cosa es la información que tenemos ahora, sabiendo de qué especie hablamos, y otra la que se vive en el mismo momento. Hablamos de un reptil de entre un metro y 1,20 metros y con un calibre considerable.

Se trata de una especie autóctona no venenosa

Por lo que nos relata Jesús López, tras hablar con la propietaria, todo apunta a que el animal se coló en el garaje de la vivienda buscando el fresco, ante las elevadas temperaturas que se registraron en la zona estos días pasados. "Es una especie autóctona. No es raro que las haya en el entorno, pero no en las casas, y es cierto que, además, era de un tamaño importante".

El agente llegó con su uniforme, el arma reglamentaria y todo lo habitual, pero todo eso de poco le sirvió en este operativo. Decidió echar mano de unas pinzas que tenía en su coche particular y que creyó que le podían servir al ver la situación. Mientras, la inesperada visita tampoco lo estaba pasando bien, lógicamente. Tanto es así que, además de todo el comportamiento descrito, también empezó a emitir un olor muy fuerte, propio de estos animales en esos momentos de tensión.

El proceso para recuperarla fue un tanto complicado porque, lógicamente, la intención era cogerla sin causarle ningún daño. Una vez que pudo ser recuperada y, tras comprobar que no se trataba de ninguna especie invasora, el animal fue devuelto a su hábitat, en una zona húmeda cerca del río, sin viviendas ni personas cerca para que no pudiera causar molestias. Ni recibirlas tampoco.

Curiosamente, no es la primera vez que Jesús tiene que retirar una serpiente. Le preguntamos si entonces es algo habitual en este entorno, pero sonríe: tampoco tanto como habitual. "Casualidades: los avisos que hubo durante los veinte años que llevo aquí me tocaron a mí". Se lo toma con humor, aunque sin perder ni un ápice de profesionalidad. Él le da normalidad al asunto, aunque lo cierto es que no se trata de una función típica que te enseñen durante la formación, de eso no hay duda.

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