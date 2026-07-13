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Dos muertos, cinco heridos y un camión incendiado tras un accidente que corta la AP-7 en Benahavís, Málaga

En el siniestro, hay al menos otros cinco heridos, uno de ellos muy grave.

Vista aérea del incendio extinguido en la AP-7 a la altura de Benahavís (Málaga)

Vista aérea del incendio extinguido en la AP-7 a la altura de Benahavís (Málaga) Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

Al menos dos personas han perdido la vida en un accidente en la AP-7 en Benahavís, Málaga, con varios vehículos implicados. Uno de ellos un camión cisterna que transportaba combustible y que se ha incendiado después, lo que ha obligado a cortar la vía en ambos sentidos, han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos. En el siniestro, que ha sucedido en el punto kilométrico 1061 sobre las 17:50 horas, hay al menos otros cinco heridos, según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112.

Entre los heridos, hay uno muy grave, de 55 años; tres de pronóstico reservado dentro de la gravedad, de 68, 52 y 42 años; y otro herido leve de 42 años, ha detallado a EFE el 061

Los heridos han sido trasladados a hospitales de la zona, como el Costa del Sol de Marbella, el Clínico de Málaga y el Punta Europa de Algeciras (Cádiz). En el accidente, se han visto implicados tres vehículos, entre ellos un camión grúa que transportaba otro vehículo y el camión cisterna con combustible que se ha incendiado.

El incendio ya está extinguido

Cuando los bomberos han llegado al lugar han comprobado que se había producido un accidente con dos muertos y que, tras el impacto, el camión cisterna se había incendiado y el fuego se extendía a la arboleda colindante, cercana al jardín botánico. El Infoca ha participado en las tareas para evitar que se propagara por la masa forestal y ha advertido de que ya está extinguido.

En los trabajos han colaborado un helicóptero semipesado y otro ligero, con 26 efectivos por tierra y un vehículo autobomba. La carretera AP-7 se ha cortado debido al incendio y la Dirección General de Tráfico había establecido un itinerario alternativo. Minutos antes de las 21:00 horas, se ha reabierto la calzada en sentido Algeciras.

Por el momento, el Infoca mantiene un operativo de vigilancia y remate por si fuese necesaria su intervención, compuesto por 18 efectivos por tierra y dos vehículos autobombas.

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