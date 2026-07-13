Noticias de hoy, lunes 13 de julio de 2026

El fuego no da tregua, en Almería el incendio de Los Gallardos está estabilizado pero todavía no está controlado.

Al menos 27 muertos en un incendio en Bangkok

Trágico y devastador incendio en Bangkok. Al menos 27 personas han fallecido, 63 han resultado heridas, 22 están en estado crítico. Un primer análisis determina que la salida de emergencia estaría bloqueada por mesas y otros objetos. La mayoría de las víctimas fueron encontradas en el baño.

Se eleva a 13 el número de muertos en Los Gallardos

Se eleva a 13 el número de fallecidos del incendio de Los Gallardos. Se confirma la muerte de una mujer británica de 93 años que estaba ingresada. El número de desaparecidos también aumenta a 10. El incendio está estabilizado, pero no controlado. Ha quemado ya más de 7.000 hectáreas.

Empiezan a volver a sus casas

Más de 1.000 vecinos tuvieron que abandonar sus hogares y ahora están ya regresando de forma escalonada a sus casas. La mayoría de las viviendas no están afectadas, pero el paisaje ahora está carbonizado.

Sánchez visita hoy la zona quemada

La ministra de defensa, Margarita Robles, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se felicitan por la colaboración entre administraciones. Aseguran que han trabajado codo a codo formando un frente común contra el fuego. Hoy Pedro Sánchez visita las zonas afectadas.

Más incendios

El fuego no da tregua. Preocupa este incendio en Peñarroya de Tastavins, en Teruel. La UME se ha movilizado ya. Los vecinos de cuatro municipios están confinados. En Aiguamúrcia, Tarragona, las llamas avanzan. Noche sin descanso para impedir que las llamas lleguen a las viviendas. Hay 2500 personas confinadas. Es el tercer incendio en una semana en la misma zona.

La Audiencia Provincial estudia el futuro de Begoña Gómez

Tras viajar a Reino Unido, Begoña Gómez tendrá que entregar de nuevo su pasaporte al juez. Lo hará hoy en el Juzgado de Plaza de Castilla. También hoy cinco magistrados estudian el futuro judicial de la mujer del presidente. Debatirán sobre la decisión del juez Peinado, sobre si un jurado popular debe juzgar o no a Begoña Gómez.

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