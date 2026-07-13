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Noticias de hoy, lunes 13 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 13 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, lunes 13 de julio de 2026 | Antena 3 Noticias

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El fuego no da tregua, en Almería el incendio de Los Gallardos está estabilizado pero todavía no está controlado.

Al menos 27 muertos en un incendio en Bangkok

Trágico y devastador incendio en Bangkok. Al menos 27 personas han fallecido, 63 han resultado heridas, 22 están en estado crítico. Un primer análisis determina que la salida de emergencia estaría bloqueada por mesas y otros objetos. La mayoría de las víctimas fueron encontradas en el baño.

Se eleva a 13 el número de muertos en Los Gallardos

Se eleva a 13 el número de fallecidos del incendio de Los Gallardos. Se confirma la muerte de una mujer británica de 93 años que estaba ingresada. El número de desaparecidos también aumenta a 10. El incendio está estabilizado, pero no controlado. Ha quemado ya más de 7.000 hectáreas.

Empiezan a volver a sus casas

Más de 1.000 vecinos tuvieron que abandonar sus hogares y ahora están ya regresando de forma escalonada a sus casas. La mayoría de las viviendas no están afectadas, pero el paisaje ahora está carbonizado.

Sánchez visita hoy la zona quemada

La ministra de defensa, Margarita Robles, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se felicitan por la colaboración entre administraciones. Aseguran que han trabajado codo a codo formando un frente común contra el fuego. Hoy Pedro Sánchez visita las zonas afectadas.

Más incendios

El fuego no da tregua. Preocupa este incendio en Peñarroya de Tastavins, en Teruel. La UME se ha movilizado ya. Los vecinos de cuatro municipios están confinados. En Aiguamúrcia, Tarragona, las llamas avanzan. Noche sin descanso para impedir que las llamas lleguen a las viviendas. Hay 2500 personas confinadas. Es el tercer incendio en una semana en la misma zona.

La Audiencia Provincial estudia el futuro de Begoña Gómez

Tras viajar a Reino Unido, Begoña Gómez tendrá que entregar de nuevo su pasaporte al juez. Lo hará hoy en el Juzgado de Plaza de Castilla. También hoy cinco magistrados estudian el futuro judicial de la mujer del presidente. Debatirán sobre la decisión del juez Peinado, sobre si un jurado popular debe juzgar o no a Begoña Gómez.

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Efemérides de hoy 13 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 13 de julio?

Efemérides de hoy 13 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 13 de julio?

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Sociedad

Terrenos calcinados por el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). El incendio forestal declarado este jueves, 9 de julio, en la localidad almeriense de Los Gallardos deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización que señala que siguen trabajando para analizar si puede haber más víctimas ya que por el momento hay 19 desaparecidos. Además, unos 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se...

Última hora del incendio de Los Gallardos, Almería, en directo: se elevan a 13 los muertos y a 10 los desaparecidos

Bisonte americano

El impactante ataque de un bisonte a un hombre en Yellowstone: lo lanza a casi tres metros de altura

Los toros de la ganadería de Miura en el octavo encierro

La rapidez de los Miura deja 6 corredores heridos en el séptimo encierro de San Fermín

Muere un hombre durante un incendio en un cobertizo en A Coruña
Incendio

Muere un hombre de 53 años en el incendio de un cobertizo en A Baña (A Coruña)

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Noticias de hoy, lunes 13 de julio de 2026

Imagen del seísmo en Fuerteventura
Terremoto

Fuerteventura registra un terremoto de magnitud 3,2 sentido por la población

El temblor se produjo a las 01:55 horas de la madrugada, a 15 kilómetros de profundidad y con epicentro en el océano Atlántico.

Imágenes de la zona afectada por el fuego en Los Gallardos
Incendios forestales

El ingeniero forestal Eduardo Rojas señala una de las causas principales de los incendios: "Nuestro territorio está tremendamente abandonado, falta agricultura y ganadería"

El experto analiza la situación del campo y da las claves para la prevención de grandes incendios.

Imagen del bombero José Bolumar

José Bolumar, bombero forestal, indica cuál es la zona más segura ante un incendio: "Ante la duda, lo mejor es quedarte en casa"

Imagen del incendio de Aiguamúrcia

Un ES-Alert obliga a evacuar cuatro urbanizaciones de Querol por el incendio de Aiguamúrcia

Un coche se empotra en el metro.

Un coche se empotra en plena boca de metro del Paseo de la Castellana en Madrid

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