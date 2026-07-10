Un joven de 16 años muere en un incendio en una vivienda de Andújar (Jaén)

El menor de 16 años muere este viernes, en un incendio declarado este jueves en una vivienda de Andújar en Jaén, según han informado fuentes municipales.

El fuego se produjo unos minutos antes de las 11 de la mañana en una vivienda de dos plantas ubicada en la calle Maese Pedro de Andújar en Jaén. El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió varias llamadas alertando de la presencia de abundantes llamas y humo, así como de la posible existencia de personas atrapadas en el interior del inmueble.

El joven estuvo ingresado en estado crítico en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras presentar quemaduras en gran parte de su cuerpo como consecuencia del fuego. Según informaron los servicios de emergencia, el joven escapó del incendio saltando desde un balcón, después de que varios vecinos colocaran un colchón para amortiguar la caída.

Además, fue atendido y estabilizado en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, y posteriormente, fue evacuado en helicóptero al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde permanecía ingresado debido a la gravedad de sus lesiones.

También había otro menor que se encontraba en la vivienda y habría salido de él momentos antes de que comenzara el fuego, así que logró ponerse a salvo y no sufrió ningún daño.

Los bomberos del parque de Andújar han intervenido en las tareas de extinción del incendio lamentando la muerte del joven de 16 años. "Lamentamos profundamente el fallecimiento del menor y enviamos nuestro sincero pésame y todo nuestro apoyo a sus familiares y seres queridos en estos duros momentos”, según han dicho en un comunicado en EFE.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.