La difícil vuelta a casa de los afectados por los incendios de Los Gallardos: "Es horroroso, no sé cuándo nos vamos a recuperar"

La imagen de montes arrasados y campos reducidos a cenizas es solo una parte de la tragedia que han dejado los incendios en Los Gallardos, Almería. Detrás de cada vivienda salvada, de cada evacuación y de cada carretera cubierta por el humo, hay historias de angustia que los vecinos difícilmente podrán olvidar.

Para muchos afectados, la vuelta a casa está siendo tan dura como las horas en las que el fuego avanzaba sin control.

Una carrera contrarreloj para escapar de las llamas

Kali recuerda cómo todo cambió en cuestión de minutos. Mientras trabajaba, seguía la evolución del incendio sin imaginar que la situación se agravaría tan rápido. La preocupación aumentó cuando un amigo le advirtió del peligro. Su prioridad fue entonces encontrar a su madre, Jacqueline, que seguía en la zona amenazada por las llamas. "Yo no salgo de aquí sin ella", se repetía mientras intentaba localizarla.

La situación llegó a ser tan extrema que tuvo que prepararse para lo peor. "Tenía el teléfono en la mano para decirle a mi hermana: mamá está dentro del fuego", relata.

Mientras tanto, Jacqueline recibía mensajes constantes para que abandonara la zona cuanto antes. Sin embargo, la evacuación tampoco fue sencilla. "Cerré todo y me metí en el coche con la perra", recuerda. Cuando inició la marcha, se encontró rodeada por una espesa nube de humo. "Me di cuenta de que me metía en un túnel de humo. Esto es el infierno. Ya no puedo dar la vuelta y tengo que atravesar esto".

Finalmente, madre e hija consiguieron reencontrarse y ponerse a salvo. "Cuando vi a mi hija esperándome en el coche...", cuenta emocionada, incapaz todavía de olvidar aquellos minutos de incertidumbre.

El miedo de quienes tuvieron que dejarlo todo atrás

Las evacuaciones se sucedieron a gran velocidad. Muchos vecinos apenas tuvieron tiempo para reaccionar. Catalina recuerda cómo recibieron la llamada de aviso cuando el fuego ya avanzaba de forma imparable. "Nos dijo: iros, iros, que esto avanza muy rápido".

La situación era tan crítica que apenas pudieron sacar los vehículos antes de abandonar la zona. "Ya era exagerado, apenas nos dio tiempo a sacar los coches de allí".

Otros vecinos vivieron la emergencia con una mezcla de incredulidad y desesperación. Una residente extranjera explica que inicialmente pensó que se trataba de una tormenta. "Estoy mal. Es la segunda vez que vivo un incendio". Su preocupación no se centra únicamente en los daños materiales. "Me molesta que la gente que trabaja en el campo sufra. Es un día muy duro".

La vuelta a casa más difícil

Ahora que las llamas han desaparecido, comienza otra fase igualmente complicada: regresar y comprobar las consecuencias del incendio.

Puri reconoce que todavía no ha conseguido asimilar lo ocurrido. "Subes y vuelves y ves lo que hay... es horroroso, horroroso, horroroso". Aunque su vivienda no ha resultado dañada, no puede evitar pensar en quienes lo han perdido todo. "Mi casa está perfecta, pero me gustaría que fuese así para todo el mundo".

Para ella, lo más importante va mucho más allá de los daños materiales. "Hay gente que ha perdido sus casas, pero lo más fuerte es la vida y eso no se puede recuperar".

Las mismas sensaciones comparte otro vecino afectado. "Esto es horroroso y yo no sé cuándo nos vamos a recuperar de esto".

Las personas, la gran herida que deja el incendio

Entre los vecinos existe un sentimiento común: el verdadero impacto de esta tragedia no puede medirse únicamente en hectáreas quemadas.

Emilia observa el paisaje negro que ha dejado el fuego y tiene claro qué es lo más doloroso. "El campo se va a recuperar, la ceniza es abono, pero el problema son las personas que se han marchado y la forma en la que se han marchado". Una reflexión que resume el sentir de buena parte de la comarca tras uno de los incendios más duros que recuerdan.

El recuerdo de los desaparecidos

La emoción también aflora en Javier, gerente de un bar de Bédar, cuando habla de las personas desaparecidas. "Es terrible ver esto, con lo maravilloso que era todo y verlo ahora negro".

Su voz se quiebra al recordar que algunos de los afectados eran clientes habituales y personas conocidas en la zona. "Eran gente conocida. No sabemos todavía si están vivos, pero es una tristeza muy grande".

Sus palabras reflejan el impacto humano de una tragedia que ha golpeado a toda la comarca.

Porque hablar de los incendios en Los Gallardos, Almería, no es solo hablar de montes arrasados o de viviendas afectadas. Es hablar de familias que huyeron entre las llamas, de vecinos que regresan con miedo a sus hogares y de una comunidad que intenta recuperarse mientras llora todo aquello que el fuego se ha llevado por delante.

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