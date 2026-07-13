Detenido en Ibiza el multimillonario estadounidense James Cox Chambers Jr. por una orden internacional

El multimillonario estadounidense James Cox 'Fergie' Chambers Jr, miembro del conglomerado Cox Enterprises que es una de las mayores fortunas del país, permanece arrestado de manera provisional en Ibiza tras ser detenido el pasado sábado en cumplimiento de una orden internacional de detención.

Chambers Jr., conocido también por su activismo político de izquierdas y su apoyo a la causa palestina, fue arrestado en la isla. Por el momento, no han trascendido los delitos que se le atribuyen ni el país solicitante de esta orden de detención.

Sin embargo, en un comunicado difundido el lunes, Podemos Islas Baleares ha reclamado que se rechace esta petición de extradición de Chambers a Estados Unidos, al considerar que la orden responde a una persecución política.

La coordinadora autonómica del partido, Lucía Muñoz, ha acusado a la administración de Donald Trump de intentar "extender más allá de sus fronteras la persecución contra quienes denuncian el genocidio en Gaza y apoyan la causa palestina". Asimismo, Muñoz ha defendido que España "no puede ser cómplice" y ha subrayado que cualquier decisión judicial "debe estar plenamente garantizada" por el respeto a los derechos humanos, sin utilizarse para "reprimir el activismo o la solidaridad internacional".

Muñoz ha defendido que "la solidaridad no es un delito" y advierte que "cada vez son más" los intentos de equiparar la defensa de Palestina con una "actividad criminal". La formación morada también ha alertado de que una eventual extradición podría sentar un precedente "gravísimo" y "muy peligroso" para los derechos y libertades democráticas.

Heredero de un imperio empresarial

La fortuna de Chambers procede de su abuelo, James M. Cox, que fundó el grupo Cox Enterprises, uno de los mayores conglomerados privados de Estados Unidos.

Este grupo controla empresas como Cox Communications, Cox Automotive o el diario Atlanta Journal-Constitution. Además, dicho grupo ha registrado unos ingresos que superan los 23.000 millones de dólares en 2025.

Tras la muerte de su abuela, Fergie Chambers heredó un 17% del conglomerado familiar. Sin embargo, en 2023 anunció la venta de su participación después de que su familia respaldara la financiación de un centro de entrenamiento policial en Atlanta.

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