Diez horas para rescatar a un parapentista que cayó al fondo de un barranco en Tenerife

Un operativo formado por Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y el Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha llevado a cabo un rescate de diez horas en el Barranco del Salitre, en Adeje, al sur de Tenerife. El objetivo del rescate estaba en el fondo del barranco: un parapentista que había caído en la zona, por causas que aún se desconocen. El incidente tuvo lugar de noche, en torno a las 21:30 horas del pasado 2 de diciembre, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de la caída de un parapentista y que precisaba asistencia sanitaria en una zona de difícil acceso.

Inmediatamente, el 112 activó todos los recursos necesarios. Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y del GREIM de la Guardia Civil consiguieron llegar hasta el afectado. Se trataba de un hombre de 28 años, que presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado. Tras la primera valoración, los equipos de rescate consideraron que la falta de luz impedía realizar la evacuación con garantías de seguridad. Por este motivo, el rescate quedó pospuesto hasta la mañana siguiente. Sin embargo, de los efectivos que se desplazaron esa noche, dos de ellos permanecieron toda la noche junto al parapentista, en el fondo del barranco, a la espera de la intervención aérea solicitada al Centro Coordinador al siguiente día.

Con la llegada del día, el helicóptero del GES volvió a la zona y los rescatadores se descolgaron desde la aeronave. Con apoyo de los otros dos rescatadores que habían permanecido en el barranco, lograron izar al parapentista, para después trasladarlo hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje. Éste es el momento que se ve en las imágenes ofrecidas por el 112: se aprecia al helicóptero sobre volando la zona del barranco, y se descuelga de la aeronave uno de los efectivos, hasta el lugar donde se encontraba el accidentado y los otros dos rescatadores. Una vez en tierra, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al parapentista, que fue traslado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Parapentista accidentado

Aún se desconocen las causas que pudieron motivar el accidente del parapentista de 28 años, pero todo apunta a que podría estar realizando una jornada de entrenamiento para la competición que está celebrando estos días en el sur de la isla. La Liga Nacional de parapente se desarrolla en Adeje del 3 al 7 de diciembre. Ésta es la última prueba de la liga de ese año y también puntúa para el Open Internacional de Parapente FAI. En ella participan más de 100 pilotos.

