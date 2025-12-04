Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Rescate

Diez horas para rescatar a un parapentista que cayó al fondo de un barranco en Tenerife

Se trataba de un hombre de 28 años, que presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado.

Diez horas para rescatar a un parapentista que cayó al fondo de un barranco en Tenerife

Diez horas para rescatar a un parapentista que cayó al fondo de un barranco en Tenerife

Publicidad

Toñi Galván
Publicado:

Un operativo formado por Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y el Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha llevado a cabo un rescate de diez horas en el Barranco del Salitre, en Adeje, al sur de Tenerife. El objetivo del rescate estaba en el fondo del barranco: un parapentista que había caído en la zona, por causas que aún se desconocen. El incidente tuvo lugar de noche, en torno a las 21:30 horas del pasado 2 de diciembre, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de la caída de un parapentista y que precisaba asistencia sanitaria en una zona de difícil acceso.

Inmediatamente, el 112 activó todos los recursos necesarios. Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y del GREIM de la Guardia Civil consiguieron llegar hasta el afectado. Se trataba de un hombre de 28 años, que presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado. Tras la primera valoración, los equipos de rescate consideraron que la falta de luz impedía realizar la evacuación con garantías de seguridad. Por este motivo, el rescate quedó pospuesto hasta la mañana siguiente. Sin embargo, de los efectivos que se desplazaron esa noche, dos de ellos permanecieron toda la noche junto al parapentista, en el fondo del barranco, a la espera de la intervención aérea solicitada al Centro Coordinador al siguiente día.

Con la llegada del día, el helicóptero del GES volvió a la zona y los rescatadores se descolgaron desde la aeronave. Con apoyo de los otros dos rescatadores que habían permanecido en el barranco, lograron izar al parapentista, para después trasladarlo hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje. Éste es el momento que se ve en las imágenes ofrecidas por el 112: se aprecia al helicóptero sobre volando la zona del barranco, y se descuelga de la aeronave uno de los efectivos, hasta el lugar donde se encontraba el accidentado y los otros dos rescatadores. Una vez en tierra, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al parapentista, que fue traslado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Parapentista accidentado

Aún se desconocen las causas que pudieron motivar el accidente del parapentista de 28 años, pero todo apunta a que podría estar realizando una jornada de entrenamiento para la competición que está celebrando estos días en el sur de la isla. La Liga Nacional de parapente se desarrolla en Adeje del 3 al 7 de diciembre. Ésta es la última prueba de la liga de ese año y también puntúa para el Open Internacional de Parapente FAI. En ella participan más de 100 pilotos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 4 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 4 de diciembre?

Efemérides de hoy 4 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 4 de diciembre?

Publicidad

Sociedad

Retiran la custodia a padres de dos menores en Málaga por desnutrición y una de ellas dar positivo en cocaína

Retiran la custodia a los padres de dos menores en Málaga por desnutrición y un positivo en cocaína

Imagen sobre el suicidio

La muerte de Sharit y Rosmed: las "incongruencias" por las que la familia rechaza el suicidio

Alumbrado de Navidad de Vigo 2022

Ecologistas denuncian que el alumbrado navideño de Gáldar daña especies protegidas de árboles

Imagen de la fachada de la sede del PSOE
ACOSO SEXUAL

Los mensajes del secretario del PSOE de Torremolinos denunciado por presunto acoso sexual: "Si tienes dolor de cabeza yo sé cómo quitártelo"

Diez horas para rescatar a un parapentista que cayó al fondo de un barranco en Tenerife
Rescate

Diez horas para rescatar a un parapentista que cayó al fondo de un barranco en Tenerife

Apartamentos turísticos
Vivienda vacacional

Agresiones y amenazas contra la Consejera de Turismo de Canarias por la nueva Ley de Vivienda Vacacional

Pedradas contra su casa y su coche, mensajes violentos en redes sociales y amenazas: estas son algunas de las agresiones que ha recibido la consejera de Turismo de Canarias

Doble tragedia en Ourense
Tragedia en la carretera

Doble tragedia en Ourense: una mujer muere en un accidente y su marido fallece, de un paro cardíaco en el mismo lugar, al conocer la noticia

Dejan huérfano a su hijo, de poco más de 20 años. El suceso se produjo en el ayuntamiento ourensano de Muíños, en la comarca de A Baixa Limia. Las investigaciones iniciales apuntan a que otro vehículo arrolló al de la víctima, invadiendo el carril contrario. Su conductor dio positivo en el control de alcoholemia.

Playa de Almería

Investigan la muerte violenta de un niño en una playa de Almería: la madre y su pareja han sido detenidos

Apartado el CEO de Ribera Salud de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz tras ser acusado de dar instrucciones para realizar menos pruebas

Apartado el CEO de Ribera Salud de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz tras ser acusado de dar instrucciones para realizar menos pruebas

Le queman el pelo a una persona sin hogar

Vídeo: Dos menores le queman el pelo a una persona sin hogar mientras se ríen de él en un parque de Benacazón, Sevilla

Publicidad