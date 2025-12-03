Los padres de la joven de 18 años víctima de la violación grupal en Málaga aseguran que su hija "fue víctima de una trampa"

Los padres de la joven de 18 años que denunció haber sido víctima de una presunta violación grupal en Málaga han asegurado que su hija "ha caído en una trampa" planeada por los tres acusados, a quienes atribuyen un "modus operandi bien definido". En una carta remitida a los medios, los progenitores destacaron también la actuación "excepcional" de la Policía Nacional, que permitió la detención de los tres jóvenes implicados y su ingreso en prisión provisional, medida ratificada este martes por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Málaga.

Además, expresaron su preocupación ante los posibles intentos de los investigados de desacreditar la versión de la víctima, tratando de demostrar que ella habría participado voluntariamente. "¿Cómo puede una chica de 18 años estar de acuerdo en realizar las fantasías sexuales, o más bien pulsiones animales, de tres individuos que al parecer no es su primera actuación?", se preguntan.

Contexto del caso

Los hechos sucedieron la madrugada del pasado 3 de octubre en un descampado utilizado como aparcamiento, en las inmediaciones de una sala de baile en Málaga. La víctima, natural de Almería y estudiante en la ciudad, conoció a uno de los agresores en la discoteca y, en un momento de la noche, salió del local con él. Posteriormente, se sumaron otros dos varones, amigos del primero, y condujeron a la joven hasta el descampado, donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas.

Los tres acusados, todos entre 18 y 19 años, permanecen en prisión provisional mientras continúa la investigación. La Policía Nacional sigue recopilando pruebas y testimonios que permitan esclarecer los hechos, mientras que los servicios judiciales trabajan para garantizar la protección de la víctima y el correcto desarrollo del proceso legal.

Mensaje de la familia

Los progenitores también valoraron el trato recibido por su hija en el hospital, donde se realizaron los exámenes médicos y psicológicos pertinentes, subrayando el "comportamiento humano y profesional" del personal sanitario. Según explicaron, la joven se encuentra actualmente en un estado de depresión con secuelas psicológicas significativas, recibiendo tratamiento médico y psicológico, lo que le impide llevar una vida normal.

"Nuestra prioridad es la protección de la víctima. Queremos destacar la valentía de nuestra hija por haber denunciado estos hechos, un proceso que, aunque muy difícil, es necesario", añadieron. Asimismo, pidieron que el caso no sea utilizado con fines partidarios y que sirva para prevenir que otras jóvenes sufran situaciones similares. "Al final, queremos justicia para nuestra hija, que no ha hecho más que ser joven y encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado", concluyeron.

