Ascienden a 13 los casos de jabalíes infectados de peste porcina en Barcelona

Las autoridades veterinarias han confirmado cuatro nuevos casos de jabalíes que han dado positivo en peste porcina africana (PPA), lo que eleva el número total de los casos en activo a 13, todos ellos hallados en las inmediaciones de los anteriores focos, en el municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), y dentro del perímetro de la zona de mayor riesgo.

Según ha comunicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de Cataluña han notificado la detección de dos nuevos focos de peste porcina africana en jabalíes silvestres, con uno y tres animales, respectivamente, en cada uno de ellos.

Tras estos dos nuevos focos, ascienden a cinco los notificados hasta hoy, dos de ellos primarios y los otros tres secundarios. Además, otros 37 animales muertos hallados en la zona y sus alrededores han resultado negativos.

La nota del ministerio informa de que estas detecciones son resultado de un "intenso trabajo" de campo realizado por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, con un total de 26 equipos operativos de trabajo que colaboran con la UME (Unidad Militar de Emergencias), el cuerpo de Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil (Seprona) y la Policía local.

Esta búsqueda incluye el objetivo de encontrar cadáveres de jabalíes, la vigilancia de accesos no autorizados a la zona infectada, la desinfección de vehículos y personas y la instalación de carteles que adviertan de la prohibición de entrar en la zona.

Respecto a las actuaciones en granjas de cerdos, los Servicios Veterinarios Oficiales mantienen sus visitas y la toma muestras en las 39 explotaciones ubicadas en la zona infectada, sin haberse detectado sintomatología alguna ni lesiones compatibles en ninguna de ellas.

Además, se han inspeccionado sus medidas de bioseguridad. Se mantiene un alto nivel de alerta con refuerzo en la vigilancia pasiva y bioseguridad en explotaciones de porcino y en poblaciones de jabalíes silvestres, tanto en Cataluña como en el resto de autonomías, según el MAPA.

La enfermedad no puede trasladarse a humanos

Las autoridades han recordado que la PPA es una enfermedad no zoonósica, es decir, que los humanos no pueden ser infectados ni por contacto físico con los animales ni por el consumo de productos derivados de ellos.

En consecuencia, MAPA ha recordado que es "necesario extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales de esta especie". Además, la obligación de comunicarcualquier sospecha, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional.