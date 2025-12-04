Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Peste porcina

Ascienden a 13 los casos de jabalíes infectados de peste porcina en Barcelona

Según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se han notificado la detección dos nuevos focos de peste porcina africana en jabalíes silvestres, con uno y tres animales, respectivamente, en cada uno de ellos.

Imagen de jabal&iacute;es en el campo.

Imagen de jabalíes en el campo. EFE/Jesús Monroy

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Las autoridades veterinarias han confirmado cuatro nuevos casos de jabalíes que han dado positivo en peste porcina africana (PPA), lo que eleva el número total de los casos en activo a 13, todos ellos hallados en las inmediaciones de los anteriores focos, en el municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), y dentro del perímetro de la zona de mayor riesgo.

Según ha comunicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de Cataluña han notificado la detección de dos nuevos focos de peste porcina africana en jabalíes silvestres, con uno y tres animales, respectivamente, en cada uno de ellos.

Tras estos dos nuevos focos, ascienden a cinco los notificados hasta hoy, dos de ellos primarios y los otros tres secundarios. Además, otros 37 animales muertos hallados en la zona y sus alrededores han resultado negativos.

La nota del ministerio informa de que estas detecciones son resultado de un "intenso trabajo" de campo realizado por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, con un total de 26 equipos operativos de trabajo que colaboran con la UME (Unidad Militar de Emergencias), el cuerpo de Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil (Seprona) y la Policía local.

Esta búsqueda incluye el objetivo de encontrar cadáveres de jabalíes, la vigilancia de accesos no autorizados a la zona infectada, la desinfección de vehículos y personas y la instalación de carteles que adviertan de la prohibición de entrar en la zona.

Respecto a las actuaciones en granjas de cerdos, los Servicios Veterinarios Oficiales mantienen sus visitas y la toma muestras en las 39 explotaciones ubicadas en la zona infectada, sin haberse detectado sintomatología alguna ni lesiones compatibles en ninguna de ellas.

Además, se han inspeccionado sus medidas de bioseguridad. Se mantiene un alto nivel de alerta con refuerzo en la vigilancia pasiva y bioseguridad en explotaciones de porcino y en poblaciones de jabalíes silvestres, tanto en Cataluña como en el resto de autonomías, según el MAPA.

La enfermedad no puede trasladarse a humanos

Las autoridades han recordado que la PPA es una enfermedad no zoonósica, es decir, que los humanos no pueden ser infectados ni por contacto físico con los animales ni por el consumo de productos derivados de ellos.

En consecuencia, MAPA ha recordado que es "necesario extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales de esta especie". Además, la obligación de comunicarcualquier sospecha, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

César Carballo, médico de urgencias, sobre la epidemia de gripe: "Las urgencias de los hospitales empiezan a colapsar"

Doctor César Corballo

Publicidad

Salud

Imagen de jabalíes en el campo.

Ascienden a 13 los casos de jabalíes infectados de peste porcina en Barcelona

Un médico atendiendo a una paciente

Médicos y enfermeras en puestos de difícil cobertura podrán trabajar en Andalucía después de los 65 años

Salud señala que el seguimiento de la huelga de médicos roza el 48% en Andalucía

Los médicos mantienen el pulso al Ministerio de Sanidad y convocan una huelga general del 9 al 12 de diciembre

Jabalíes
Peste porcina

Crisis de la peste porcina: Hallado otro jabalí muerto en la Universidad Autónoma de Barcelona

Fármacos
Medicamento retirado

La AEMPS prohíbe la venta de varios lotes de duloxetina, un antidepresivo muy eficaz para la ansiedad y depresión

Doctor César Corballo
Gripe

César Carballo, médico de urgencias, sobre la epidemia de gripe: "Las urgencias de los hospitales empiezan a colapsar"

La epidemia de gripe comienza a dejar sus primeros estragos en la sociedad española, ya que los contagios se multiplican y los hospitales comienzan a estar colapsados. El doctor César Carballo, nos comenta la perspectiva del sector médico.

Calendario de Adviento
Alerta alimentaria

Cuidado si tienes este calendario de Adviento: La Aesan advierte de alimentos alérgenos sin etiquetar en español

La Aesan advierte a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche, soja, avellanas, frutos de cáscara, huevo, trigo y gluten de la venta de un calendario de Adviento con esos ingredientes sin informar en castellano.

Mascarillas

Sanidad recomienda el uso de la mascarilla en centros sanitarios ante el aumento de las infecciones respiratorias agudas

Virus de la gastroenteritis

Un estudio revela por qué se multiplicaron los casos de gastroenteritis en los dos últimos años

Despliegue de la UME ante el brote de peste porcina africana en Barcelona

Última hora de la alerta sanitaria por la peste porcina africana: quinto día de alerta sanitaria y 50 jabalíes muertos

Publicidad