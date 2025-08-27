Un hombre de 33 años muere apuñalado tras discutir por un cigarro en Agramunt, Lleida

Un cigarro, un pito, o un faso, son las diferentes formas de llamar a lo que terminó siendo la causa de una tragedia que ocurrió en Agramunt (Lleida). Según ha avanzado Segre y han confirmado fuentes policiales a la ACN, lo que parecía una discusión en plena madrugada del 30 de mayo se transformó en una agresión violenta que, semanas después, se ha cobrado la vida de un hombre de 33 años.

Los hechos se produjeron en torno a las 00:45 horas en una calle del municipio leridano. Dos hombres comenzaron a discutir por un cigarro. Sin embargo, podía haberse quedado ahí en una simple discusión, pero fue subiendo de tono hasta que uno de ellos, de 48 años, sacó un arma blanca y apuñaló al otro por la espalda. La víctima cayó al suelo, gravemente herida, en un portal de la avenida Catalunya, donde fue atendida de urgencia por el Sistema de Emergencias Médicas.

Tras una primera intervención en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, los médicos decidieron trasladarlo a un centro de Barcelona debido a la gravedad de la lesión. Allí permaneció ingresado durante casi tres meses, luchando por su vida, hasta que finalmente falleció el jueves pasado debido a las complicaciones de la puñalada.

Mientras tanto, el agresor fue detenido la misma noche de los hechos por los Mossos d'Esquadra, que desplegaron varias patrullas para buscarlo en la zona tras el aviso vecinal. Los agentes lo encontraron poco después y lo arrestaron como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca. En un primer momento, ingresó en prisión provisional. Pero tras el fallecimiento de la víctima, la acusación ha pasado a ser de homicidio.

Fuentes policiales confirmaron que la investigación apuntaba a que la pelea comenzó en las inmediaciones de un establecimiento cercano, donde testigos presenciales vieron a los dos hombres discutir. La disputa pasó de tener un tono verbal a la agresión física en cuestión de minutos, hasta el ataque con arma blanca.

En apenas unos minutos, la víctima de 33 años perdió gran cantidad de sangre, lo que complicó su recuperación desde el primer momento. Tras ser estabilizado e intervenido, su estado se siguió grave hasta que finalmente falleció.

Un caso aislado

La alcaldesa de Agramunt, Sílvia Fernàndez, lamentó los hechos a 'Segre' y quiso subrayar que se trata de un caso "puntual y aislado" que en nada refleja como es la convivencia del municipio. En sus palabras, la agresión se habría originado a raíz de una discusión "aparentemente trivial por un cigarro".

Fernàndez insistió en que la ciudadanía no debe asociar este violento desenlace con los actos vandálicos o robos registrados recientemente en la zona, ya que, según remarcó, lo ocurrido en la madrugada del 30 de mayo responde más a una desgracia motivada por una situación puntual que a un patrón de inseguridad generalizada.