Libertad con medidas cautelares para el anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira

El anestesista detenido por presunto homicidio imprudente después de la muerte de una niña de 6 años que sometió a un tratamiento dental en Alzira ha quedado en libertad con medidas cautelares.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Alzira ha tomado esta decisión al no apreciar la jueza ningún tipo de riesgo de fuga, debido a su profundo arraigo en España, ni de destrucción de pruebas.

La instructora considera que no se dan las condiciones necesarias para dictar su ingreso en prisión provisional que solicitó el Ministerio Público.

Una menor fallecida y otra ingresada en la UCI

La menor de 6 años falleció el pasado 20 de noviembre después de someterse esa misma mañana a un tratamiento dental bajo la sedación del anestesista detenido.

Además, otra niña de 4 años, que también visitó esa clínica dental, fue ingresada en el hospital en estado grave. Afortunadamente recibió el alta médica tras pasar varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Medidas cautelares

El anestesista deberá comparecer ante el juzgado de forma periódica y no podrá abandonar el país, ya que se le ha retirado el pasaporte, hasta nueva orden.