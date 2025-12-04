Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Homicidio imprudente

Libertad con medidas cautelares para el anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira

El hombre fue detenido este miércoles por un presunto delito de homicidio imprudente. Además, habría robado fármacos en un hospital para utilizarlos en la clínica dental.

Cartel que indica el cierre temporal en la fachada principal de la cl&iacute;nica dental de Alzira (Val&egrave;ncia)

Cartel que indica el cierre temporal en la fachada principal de la clínica dental de Alzira (València)EFE

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

El anestesista detenido por presunto homicidio imprudente después de la muerte de una niña de 6 años que sometió a un tratamiento dental en Alzira ha quedado en libertad con medidas cautelares.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Alzira ha tomado esta decisión al no apreciar la jueza ningún tipo de riesgo de fuga, debido a su profundo arraigo en España, ni de destrucción de pruebas.

La instructora considera que no se dan las condiciones necesarias para dictar su ingreso en prisión provisional que solicitó el Ministerio Público.

Una menor fallecida y otra ingresada en la UCI

La menor de 6 años falleció el pasado 20 de noviembre después de someterse esa misma mañana a un tratamiento dental bajo la sedación del anestesista detenido.

Además, otra niña de 4 años, que también visitó esa clínica dental, fue ingresada en el hospital en estado grave. Afortunadamente recibió el alta médica tras pasar varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Medidas cautelares

El anestesista deberá comparecer ante el juzgado de forma periódica y no podrá abandonar el país, ya que se le ha retirado el pasaporte, hasta nueva orden.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La muerte de Sharit y Rosmed: las "incongruencias" por las que la familia rechaza el suicidio

Imagen sobre el suicidio

Publicidad

Sociedad

Cartel que indica el cierre temporal en la fachada principal de la clínica dental de Alzira (València)

Libertad con medidas cautelares para el anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira

La madre del niño de 4 años asesinado en Almería envió un WhatsApp al padre avisándole dónde estaba el cuerpo

La madre del niño de 4 años asesinado en Almería envió un WhatsApp al padre avisándole dónde estaba el cuerpo

Dimite el CEO de la gestora del hospital de Torrejón tras la filtrarse unos audios donde pide aumentar las listas de espera para "alcanzar una ebitda de cinco millones"

Los audios del CEO del Hospital de Torrejón que pide aumentar las listas de espera para "alcanzar una ebitda de cinco millones"

El subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez
DANA

El subdirector general de Emergencias en la DANA dice que planteó enviar el mensaje las 17:15 y a las 17:38 horas

Retiran la custodia a padres de dos menores en Málaga por desnutrición y una de ellas dar positivo en cocaína
Custodia

Retiran la custodia a los padres de dos menores en Málaga por desnutrición y un positivo en cocaína

Imagen sobre el suicidio
Suicidio adolescentes

La muerte de Sharit y Rosmed: las "incongruencias" por las que la familia rechaza el suicidio

¿Suicidio u "homicidio perfecto"? Jaén sigue consternada tras la muerte de las dos menores el pasado fin de semana.

Alumbrado de Navidad de Vigo 2022
Alumbrado navideño

Ecologistas denuncian que el alumbrado navideño de Gáldar daña especies protegidas de árboles

Aseguran que la luz artificial descontrola la fotosíntesis, el calor debilita las raíces y la corteza de los árboles, favorece las plagas y se altera el ciclo de crecimiento y descanso.

Imagen de la fachada de la sede del PSOE

Los mensajes del secretario del PSOE de Torremolinos denunciado por presunto acoso sexual: "Si tienes dolor de cabeza yo sé cómo quitártelo"

Diez horas para rescatar a un parapentista que cayó al fondo de un barranco en Tenerife

Diez horas para rescatar a un parapentista que cayó al fondo de un barranco en Tenerife

Apartamentos turísticos

Agresiones y amenazas contra la Consejera de Turismo de Canarias por la nueva Ley de Vivienda Vacacional

Publicidad