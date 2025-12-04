La madre del niño de 4 años asesinado en Almería envió un WhatsApp al padre avisándole dónde estaba el cuerpo

Trágico suceso el que ocurrió la noche del miércoles en Almería con el asesinato de un niño de cuatro años. El aviso de la desaparición lo dio el padre biológico del pequeño. Ahora, la madre y la actual pareja de esta se encuentran detenidos, después de que ella misma dijera a las autoridades dónde estaba el cuerpo del menor.

En una playa de Garrucha yacía el cuerpo del menor de cuatro años. Mientras que la investigación, que se encuentra bajo secreto, esclarece la supuesta participación de los arrestados. El padre de la joven detenida de 21 años apunta a que la actual pareja de su hija podría tener parte del crimen ya que según él su hija "quería mucho a Lucas" y "ese hombre con el que vivía la llevó a hacer una cosa que no era".

Según fuentes de la investigación, el detenido estaba separado de la joven de 21 años, la cual estaba embarazada y tenía interpuesta una orden de alejamiento contra él. Tanto madre como hijo desaparecieron la tarde del miércoles y fue el padre biológico quién denunció su desaparición, antes de la localización del cuerpo.

La prima de la detenida y tía del menor fallecido alertó por redes sociales de la desaparición con dos fotos de ambos y un mensaje solicitando ayuda: "Necesito ayuda para encontrar a mi prima, tiene un hija. Ha desaparecido y toda la familia está buscándole, estaba por las playas de noche y recorriendo eso mandó mensajes escalofriantes a su padre. El tema es serio y necesitamos apoyo, por favor".

Sin embargo, fue la propia madre del niño quien dijo a la Guardia Civil donde se encontraba el pequeño. Además, también avisó al padre biológico. "Al padre le envió un WhatsApp" diciéndole que "al niño lo habían metido en una caseta", explica Antonio Fuentes de Protección Civil.

Finalmente, en torno a las 23:30 horas , las autoridades hallaron el cuerpo del menor en una playa entre los municipios de Garrucha y Mójacar. Por su parte , el Ayuntamiento de la Garrucha ha decretado un día de luto y esta mañana ha tenido lugar un minuto de silencio recordando al pequeño de cuatro años asesinado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.