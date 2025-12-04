La muerte de Sharit y Rosmed: las "incongruencias" por las que la familia rechaza el suicidio

Resulta difícil establecer un por qué, un desde cuándo, un cómo, si hablamos de suicidios adolescentes. La realidad dibuja un panorama desalentador alcanzando registros nunca vistos desde el año 2000. Según los últimos datos publicados por el INE, el año pasado 76 menores de entre 15 y 19 años se quitaron la vida. El suicidio es entre la población adolescente la primera causa de muerte externa.

¿Qué lleva a nuestros jóvenes a pensar que esta vida no merece la pena? Estos datos van unidos a la crisis de salud mental infanto-juvenil de la que lleva advirtiéndose desde la pandemia del COVID, pero que probablemente ya germinase tiempos atrás.

Los últimos casos son los de Sharit y Rosmed de 16 y 15 años que aparecieron muertas en el Parque de la Concordia en Jaén la noche del viernes pasado. La hipótesis principal con la que desde el principio trabajó la policía fue la del suicidio.

¿Qué ocurrió?

Fue el padre de Sharit quien encontró a las dos menores ahorcadas y es él el primero en rechazar públicamente la teoría del suicidio. "Puedo garantizar por mi vida que esto no es un suicidio" aseguró en Espejo Público. Esta versión también la defiende la madre de la joven fallecida.

Alexander, padre de la menor de 16 años, ha pedido que no se "disfrace de suicidio el homicidio perfecto" ya que defiende que hay muchas "incoherencias".

¿Suicidio?

¿Son frecuentes las "incoherencias" en un suicidio? ¿O hay una planificación exhaustiva en cada uno de los intentos suicidas? Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias hemos hablado con Andoni Anseán, presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio.

Según los argumentos a los que se aferra el padre de Sharit para pedir "justicia" y que se llegue al final de la investigación, la primera incongruencia que a él se le plantea es la siguiente. "Si decidió suicidarse, ¿por qué lleva dos sogas listas casi de la misma medida? si no decidió suicidarse, ¿en qué momento la cortan, dónde está la tijera, el cuchillo? Esto no es un lazo que se corta con los dientes, además, la altura que hay en la rama, yo descuelgo a mi hija del cuello, le suelto el lazo que tiene en el cuello y no tengo que subirme sobre un soporte, por lo tanto, esto ya me está dando mucha información". La investigación está bajo secreto de sumario, así que pocos datos más al respecto de esto han trascendido y habrá que esperar al informe final.

Desde la Junta de Andalucía, el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, insiste en que todas las líneas de investigación están abiertas. Aunque desde el primer momento se ha descartado "la participación de terceras personas". Pero no solo alude Alexandre a incongruencias técnicas, sino también emocionales.

¿Estaban pasando por un mal momento estas jóvenes o, como defiende el padre Sharit, estaba en una etapa muy feliz? ¿Podría tratarse de un suicidio inducido?

Según testimonios recogidos por la agencia EFE, amigos y compañeros de las dos jóvenes aseguran que ambas habrían sufrido acoso escolar recientemente.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía confirmaba a principios de semana que el instituto en el que estudió una de las dos adolescentes mantuvo abierto el curso pasado un protocolo de autolesiones. Sin embargo, el padre de Sharit niega también que su hija sufriera bullying e insiste en que era "una niña feliz".

Lo primero que le preguntamos al experto es si hay un patrón de personas que puedan tener ideación suicida. Y su respuesta es clara, "no existe un perfil único".

"El perfil de las personas con ideación suicida es diferente. Aquellas personas que acaban muriendo por suicidio suelen ser varones entre 40 y 60 años, pero las personas más jóvenes son las que tienen mayor ideación suicida y mayor número de intentos. También varía en función del género, en las mujeres hay 3 intentos por cada uno de los hombres, mientras que se producen 3 suicidios de hombres por cada uno de mujeres. Es lo que llamamos la paradoja de género".

¿Se puede suicidar una persona "feliz"?

Pero es posible que alguien que se encuentra tan mal como para ver en la muerte la única solución transmita, sin embargo, todo lo contrario y dé la imagen de una persona "feliz" y que está disfrutando de una buena etapa.

"Sí, perfectamente posible, de hecho es lo más posible. No pensemos que los padres que tienen un chico, o una chica, con ideación suicida, el crío o la cría están constantemente llorando. Hacen una vida completamente normal, y la mayoría de los padres que se enteran de una ideación, intento de suicidio o una autolesión son los primeros sorprendidos. No piensan que eso les puede pasar. No podemos extraer conclusiones generales de casos tan concretos, pero es perfectamente normal que una persona esté haciendo vida normal y muchas de las señales de alerta pasen desapercibidas. Muy pocos casos conozco yo en que, habiendo fallecido por suicidio un menor, los padres lo intuyesen. La mayoría de las veces es muy impactante por imprevisible y, sobre todo, por inesperado. De ahí que, además de la tragedia, por la muerte de esa forma, sea una muerte muy traumática por lo inesperado" explica Anseán para insistir a continuación: "Es perfectamente posible que una persona que puede estar sonriendo y que parece contenta lleve un conflicto dentro que le pueda llevar a intentar solucionarlo vía suicidio".

¿Un suicidio inducido?

Abordemos entonces la posibilidad de que ambas jóvenes se pusiesen de acuerdo para suicidarse. En declaraciones a Canal Sur, Alexandre ha dicho que la noche en la que ocurrieron los hechos, a las 21:41 horas, el teléfono de su hija tiene registrado un mensaje de la otra joven que era su amiga diciéndole que se iba a quitar la vida y, sobre las 21:45 horas, la respuesta de su hija fue mandar un mensaje al que era su novio para poner punto y final a la relación.

¿Se trata lo ocurrido en Jaén de un suicidio inducido? Andoni Anseán sobre este caso en concreto apela a la prudencia e indica que "habrá que esperar a todas las investigaciones, todos los detalles para saber realmente qué ha pasado", pero en términos generales nos explica que un suicidio inducido "es muy poco probable. Una persona que no se quiera quitar la vida no se quita la vida por muchas voces que haya alrededor incitándole a ello. Si alguien no se quiere quitar la vida, la propia pulsión es muy difícil que alguien lo lleve a cabo. Ya veremos qué ha pasado, pero esto de suicidio inducido es algo que no cuadra bien dentro de los términos de suicidiología. El suicidio tiene diferentes formas, pero en la forma inducida es poco probable, muy poco probable".

La trágica muerte de Sharit y Rosmed se produce quince días después de otro suicidio de un joven de la misma edad que habría coincidido con las dos chicas en el instituto. En el barrio del Bulevar, el menor de 15 años se quitó la vida con una escopeta.

¿Qué está ocurriendo entre los adolescentes?

¿Qué ocurre a los jóvenes? Andoni hace su propia reflexión. "Lo que está pasando primero es que lo estamos empezando a medir, la ideación suicida no aparece en la encuesta general de salud, tampoco tenemos muchos estudios, muchos estudios también son contradictorios. El porcentaje de ideación suicida que refieren los jóvenes es altísimo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo estamos intentando averiguar. Estamos en el momento de la pantalla, en el que estamos sacando la foto, estamos empezando a conocer el impacto de esta ideación. Ahora toca preguntarse qué está pasando o ¿por qué? Es verdad que esta última generación, sobre todo la que nació en el año 2000, pasaron por una crisis cuando eran niños, después un confinamiento y una pandemia cuando eran adolescentes, ahora tienen 24, 25 años y un panorama laboral difícil. No vale con tener una carrera, los salarios a los que se pueden aspirar no es que sean muy altos el precio de la vivienda es carísimo, lo que hace muy difícil la salida de la vivienda familiar...Hay una serie de factores que, junto con la imagen de éxito y felicidad que nos intentan transmitir, junto con las redes sociales, la incomunicación, la inteligencia artificial... Vamos a ver cómo se desarrolla y cómo evoluciona esto porque lo que además preocupa de esta ideación es cómo puede evolucionar en el futuro cuando estas personas tengan 40-50 años y esa ideación a lo mejor se convierte en un intento, o una muerte por suicidio".

