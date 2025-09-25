Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una joven, herida gravemente tras ser apuñalada en la cara, cuello y manos por su pareja en Tenerife

Ocurrió a plena luz del día y en el interior de la vivienda que compartían. El presunto agresor, 26, detenido en los calabozos del puesto principal de Granadilla de Abona.

Toñi Galván
Publicado:

Una mujer de 25 años se encuentra hospitalizada por las graves heridas causadas tras el apuñalamiento que, presuntamente, ha sufrido a manos de su pareja. El suceso ocurrió en la tarde del miércoles, después de la sobremesa, sobre las cuatro de la tarde, en el interior de la vivienda que compartía con el presunto agresor y pareja, en el barrio de La Jaca, municipio de Arico, en el sur de Tenerife. Después de la agresión, el presunto autor de los hechos salió de la casa y, poco más tarde, fue detenido por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Arico.

Los agentes procedieron a llevar a cabo una batida para tratar de localizarlo por la zona, una localidad de costa. A la vivienda se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) con personal sanitario, quienes atendieron a la víctima en el lugar de los hechos. Recibió puñaladas en la cara, la nuca, el cuello y las manos.

Después de intentar estabilizarla, fue trasladada al servicio de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc). Todavía permanece ingresada, aunque evoluciona favorablemente.

Caso de violencia de género

Fuentes policiales confirman que se trata de un caso de violencia de género, aunque no había denuncias previas, ni medidas de alejamiento. Llama la atención en este episodio de violencia machista, la edad de la víctima y de su agresor por su juventud. La mujer que fue apuñalada tiene 25 años y el presunto agresor, 26, detenido en los calabozos del puesto principal de Granadilla de Abona a la espera de pasar próximamente a disposición judicial. Ambos son de nacionalidad española.

