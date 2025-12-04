Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Retiran la custodia a los padres de dos menores en Málaga por desnutrición y un positivo en cocaína

Las niñas, un bebé prematuro y una menor de dos años, fueron declaradas en desamparo por negligencia y riesgo; la mayor dio positivo en cocaína tras un examen médico.

Eva Braña
La Junta de Andalucía ha decretado el desamparo provisional de dos menores en Málaga. Se trata de un bebé prematuro y una niña de dos años, tras detectar una situación de "negligencia y riesgo" en su entorno familiar. Ambas han sido trasladadas a acogimiento, según confirmaron fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad.

El caso salió a la luz después de que la menor de dos años, asignada a una familia de acogida de urgencia, fuese llevada al Hospital Materno-Infantil de Málaga. Durante la exploración realizada por el equipo médico, los facultativos detectaron restos de cocaína en su organismo. El hallazgo motivó también la apertura de una investigación policial, que continúa en marcha para esclarecer las circunstancias en las que la menor pudo haber estado expuesta a la sustancia.

Desde la Junta señalan que la retirada de la custodia responde a varios indicadores de riesgo, entre ellos signos de desnutrición y un ambiente insalubre en el hogar. La administración autonómica ha confirmado que tanto el bebé como la niña de dos años se encuentran actualmente en familias de acogida mientras continúan las diligencias.

Investigan la muerte violenta de un niño en Almería

También en Andalucía ha salido a la luz otro terrible caso. La Guardia Civil ha detenido a la madre de un niño de cuatro años y a un segundo hombre tras la muerte violenta del pequeño, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la noche de este miércoles en una playa de Garrucha (Almería).

La investigación, que permanece bajo secreto, intenta determinar la posible implicación de cada uno de los arrestados. Aunque la madre llevaba más de un año empadronada en Garrucha, actualmente residía en otro municipio costero del Levante almeriense.

El cuerpo del pequeño fue localizado por las autoridades sobre las 23:30 horas en una playa situada en el límite entre Garrucha y Mojácar, frente a una gasolinera, poco después de que se activara un aviso por su desaparición.

Ante la alerta, se movilizaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Los investigadores han confirmado que el menor sufrió una muerte violenta, a la espera de que la autopsia determine la causa concreta del crimen.

Retiran la custodia a los padres de dos menores en Málaga por desnutrición y un positivo en cocaína

