Ecologistas denuncian que el alumbrado navideño de Gáldar daña especies protegidas de árboles

Grupos ecologistas canarios muestran su preocupación por lo que califican de "locura y terrible daño ambiental". Se trata de la decoración navideña del municipio norteño de Gáldar en Gran Canaria, que ha colocado luces navideñas en los troncos de los árboles, algo habitual en muchos lugares. Pero los ecologistas aseguran que muchos de estos árboles son especies protegidas y la colocación de luces led que permanecen encendidas horas y horas por la noche durante más de un mes, los daña gravemente.

El grupo ecologista 'Tamarane Activistas' y la Asociación Cultural y Ecologista para la protección de la justicia ecosocial en Canarias, 'Altahay Ecologistas' han denunciado en redes sociales su descontento. Por un lado aseguran que los árboles pueden sufrir el llamado "estrés por calor", y que esto puede alterar sus ciclos biológicos además de favorecer las plagas. Pero esto no es todo, también afirman que puede afectar a las aves y al resto de fauna que habita en los alrededores.

Desde el colectivo aseguran que esto no es una opinión, que está basado en la ciencia, y llaman a la empatía: "Imagina dormir con focos sobre ti cada noche. Eso les pasa a ellos".

Aportan datos científicos

Las palmeras canarias y los dragos centenarios, entre otros, se llenan de cables y luces durante la Navidad, y los ecologistas critican lo que consideran una contradicción por parte del Ayuntamiento del municipio, ya que en el pleno celebrado el 27 de febrero de 2025 se aprobó una ordenanza para proteger el arbolado y la flora singular, además de crear un catálogo de árboles a preservar. Por ello, en sus redes sociales, han lanzado una exigencia al Ayuntamiento y hacen un llamamiento a la coherencia: "Exigimos retirar el alumbrado de todos los árboles y colocarlos en infraestructuras públicas", y añaden: "Menos derroche, menos consumo energético y más coherencia con el cambio climático. Cuidar los árboles también es cuidar al pueblo". Además, animan a las autoridades a aprovechar para los adornos otros lugares como farolas, plazas o balcones y apostar por una estética más humilde, cálida, y sobre todo respetuosa con el entorno.

En su publicación, ambos grupos ecologistas aportan más datos científicos y aseguran que la luz artificial descontrola la fotosíntesis, el calor debilita las raíces y la corteza de los árboles, y se altera el ciclo de crecimiento y descanso.

Dañar la corteza

Según los expertos, en arboricultura, envolver luces muy apretadas en el tronco de un árbol puede dañar la corteza y obstaculizar su crecimiento, y hay que evitar la utilización de grapas, clavos o tornillos para sujetarlas ya que perforan la corteza y esto puede dar lugar a la introducción de infecciones, hongos o plagas. Aunque también explican, que si los cables se colocan flojos sin apretar demasiado el tronco, con materiales suaves que no perforen la corteza, y luces adecuadas de tipo exterior, LED, y de baja temperatura y no permanecen puestas mucho tiempo, el riesgo de dañar el árbol es bajo

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.