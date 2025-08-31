Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere apuñalada por su hermano durante una riña familiar en Valdemoro: el detenido es conocido en redes

El hombre, de 46 años y conocido como 'Gus de Valde', fue arrestado tras herir de muerte a su hermana de 48 años durante una discusión en su domicilio. La víctima falleció en el hospital.

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla.

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla. Europa Press

Irene Delgado
Publicado:

Una mujer de 48 años ha fallecido este sábado tras ser apuñalada por su hermano durante una riña en el domicilio familiar, un chalé adosado situado en la calle República Argentina de Valdemoro, Madrid. La agresión tuvo lugar sobre las 17:00 horas, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil.

El hombre, de 46 años, fue detenido poco después de los hechos. Ambos hermanos son de nacionalidad española y, según las primeras investigaciones, no constaban denuncias previas ni antecedentes de violencia entre ellos.

La Guardia Civil continúa investigando el suceso. Las primeras hipótesis apuntan a un homicidio involuntario ocurrido en el contexto de una discusión familiar. El detenido permanece bajo custodia mientras se aclaran las circunstancias del crimen.

La víctima entró en parada cardiaca

Sanitarios del SUMMA 112 acudieron al lugar tras recibir una llamada de alerta. A su llegada, encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria, con una herida de arma blanca bajo el esternón. Los profesionales lograron revertir dos paros y estabilizarla antes de trasladarla en estado crítico al Hospital de Valdemoro, donde falleció horas más tarde.

La Policía Científica realizó la inspección ocular durante la tarde del sábado y se tomó declaración a varios vecinos de la zona.

El detenido, 'Gus de Valde'

El arrestado es conocido en el municipio como 'Gus de Valde', un personaje popular por sus vídeos excéntricos en redes sociales y su presencia habitual en las fiestas locales. Según 'El Mundo', se trata de una persona muy conocida en Valdemoro, con antecedentes psiquiátricos, pero sin historial de violencia.

Vecinos consultados por el medio mostraron sorpresa ante lo ocurrido. "Este chico no estaba bien de la cabeza, pero no le veo matando a su hermana", comentó Jaime, residente en la misma calle. Otro vecino añadió: "Era fiestero y algo disparatado, pero no violento".

