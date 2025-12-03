Última hora de la alerta sanitaria por la peste porcina africana: quinto día de alerta sanitaria y 9 casos confirmados

Continúan los trabajos de contención en el quinto día de alerta sanitaria en Cataluña por la peste porcina africana. Según el Ministerio de Agricultura, ya hay nueve casos confirmados y 50 jabalís hallados muertos en el epicentro de la infección, en la zona de Cerdanyola del Vallès, Barcelona. Aquí es donde más de 400 efectivos entre la UME -155 procedentes de Madrid y de Zaragoza-, Guardia Civil, Agentes Rurales y Mossos trabajan en el radio de hasta 20 km del epicentro de la infección para evitar que el brote se extienda.

Ayer se consiguió contener el virus en los primeros 6 km de radio, y hoy volverá a peinarse la zona para asegurarla. Además, el gobierno catalán trabaja para eliminar todos los jabalíes de la zona cero del foco de peste porcina: el plan de contingencia ordena una reducción drástica de la población en el área de vigilancia que se extiende hasta Barcelona. La preocupación sobre todo utilizar métodos que no faciliten la expansión de los ejemplares que puedan estar afectados fuera de la zona de confinamiento. Josep Antoni Mur, inspector jefe Agentes Rurales, explica que es una zona donde se concentran en torno a un millar de jabalíes y en la que viven 3 millones de habitantes.

Responsabilidad ciudadana: la clave para contener el virus

La Consellera de Interior, Nuria Parlon, ha recordado durante su intervención en el centro de control de Torreferrussa, que la población tiene que ser responsable -especialmente ahora que viene un puente y festividades- y no acceder a las zonas de medio natural que están en la zona y en el radio, no solo de infección de los 6 km, sino también de los 20 km que rodean a toda esta zona de riesgo. La peste no es peligrosa para los humanos ya que no nos afecta, pero podemos ser vectores de contaminación si pisamos zonas con presencia del virus. La máxima prioridad es que la enfermedad no llegue a las granjas e infecte a los cerdos, algo que podría suponer pérdidas millonarias ya que la peste porcina es letal para ellos, y de momento no ha sucedido.

Bombers y perros especializados se suman al dispositivo

Además, la Consellera Parlon ha explicado que se están sumando más recursos al sistema: Bombers de Cataluña se añadirán también a las tareas de desinfección de caminos y zonas rurales transitadas. Y no son los únicos. David García, jefe de la Unidad Cinológica de la Guardia civil, ha explicado esta mañana que han acudido varias dotaciones con perros detectores de veneno y especialistas en búsqueda de cadáveres de animales para dar soporte a los agentes forestales que están trabajando. "Nos estamos repartiendo por cuadrículas”, explica, “intentaremos localizar el máximo posible de los de los jabalíes que están infectados".

David García relata que hay un protocolo muy estricto de limpieza y desinfección tanto de los animales como de los agentes que están trabajando en la zona. De hallarse un nuevo cuerpo de jabalí, las dotaciones tienen que transportarlo en un vehículo especialmente aislado y desinfectado -y el animal dentro de una funda-, con la máxima seguridad biológica posible hasta el centro de análisis. El siguiente paso es comprobar que el ejemplar sea positivo en la enfermedad e incinerarlo de la forma adecuada.

"Hemos descubierto que los jabalíes no se han movido a otro sitio a buscar comida”, especifica el Jefe de unidad. Además, cuenta que la especialidad es muy delicada porque los perros no pueden tocar al animal porque serían vectores de contaminación. “Nosotros estamos preparados porque estamos en la lucha contra venenos en el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil. Cuando aparecen animales muertos en un parque o en cualquier sitio, desplegamos, y estamos preparados para trabajar en estas circunstancias", explica el capitán.

Los vecinos de Cerdanyola del Vallès, hartos de los jabalíes

Vecinos de los barrios de Bellaterra, Can Cerdà, Montflorit y Canaletas, la zona de Cerdanyola del Vallès más cercana a la Sierra de Collserola, en el radio de la zona 0, han alzado su voz para denunciar que llevan años advirtiendo a las autoridades de la presencia de jabalís campando a sus anchas cerca de sus casas.

"Están incluso en las paradas de autobús, comiendo de la basura, llamamos y no hacen nada", explica Marta, vecina de la zona. Ayer mismo fue la última vez que vio un grupo de estos animales, en plena crisis sanitaria por la peste porcina, incluso los grabó en vídeo. Cuenta que han perdido el miedo a los humanos y cada vez se acercan más a las zonas habitadas.

De hecho, hoy mismo, durante el rodaje de la entrevista con algunos vecinos de la zona, un equipo de Antena 3 Noticias ha sido testigo de la aparición de varios jabalís en el barrio de Can Cerdà.

"Nadie nos ha informado de nada y vivimos en casas anexas al perímetro de alto riesgo", cuentan algunos vecinos. Emilio dice que llevan 50 años conviviendo con jabalís y que solo en el último mes han entrado dieciséis días consecutivos en su propiedad. "Yo limpio los excrementos que dejan y puedo estar contaminado y transportarlo a la ciudad cuando voy a trabajar, no entendemos que los jabalís puedan seguir paseando por la zona", se queja.

Agricultura ya advirtió sobre el peligro

El Ministerio de Agricultura advirtió que la elevada presencia de jabalíes es uno de los principales factores de riesgo para que se produzca un brote de peste porcina. El departamento ya había señalado a Cataluña como la comunidad autónoma más expuesta, al identificar hasta seis puntos en los que los jabalíes podrían acceder a alimentos transportados por carretera en rutas de gran tráfico internacional como la AP-7.

