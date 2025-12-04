Doble tragedia en Ourense: una mujer muere en un accidente y su marido fallece, de un paro cardíaco en el mismo lugar, al conocer la noticia

Completamente consternado está el pequeño municipio ourensando de Muíños, tras la muerte, con apenas una hora de diferencia, de una mujer de 51 años, en accidente de tráfico, y de su marido, que sufrió un paro cardíaco al ser informado del fallecimiento de su esposa.

La cadena de acontecimientos comenzó a última hora del miércoles. Pasadas las 22.30, la primera víctima regresaba a casa después de su jornada laboral. Circulaba por la carretera OU-1205, a la altura de Porqueirós, en el ayuntamiento de Muíños, al volante de un Citroën Saxo. En sentido contrario viajaba una furgoneta conducida por un hombre de 40 años. Las investigaciones iniciales apuntan a que este vehículo habría invadido el carril contrario, provocando una colisión frontal de gran violencia.

Los equipos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Muíños y la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron rápidamente al lugar. Los servicios de rescate tuvieron que excarcelar a la conductora del interior del turismo, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento. El conductor de la furgoneta fue trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense con lesiones de carácter leve.

Horas después del impacto, la Guardia Civil realizó al conductor las pruebas de alcoholemia en el hospital. Según fuentes del instituto armado, el hombre arrojó una tasa de 0,64 mg/l en el primer test y 0,58 mg/l en el segundo, más del doble del máximo permitido. Dio negativo en drogas.

Mientras los operativos trabajaban en el punto del siniestro, la familia de la víctima comenzó a inquietarse por su ausencia. Su marido y su hijo, un joven de poco más de veinte años, decidieron salir en su búsqueda después de no conseguir contactar con ella por teléfono. Cada uno tomó un vehículo y recorrió el trayecto habitual que la mujer realizaba al volver del trabajo.

La pareja tenía un hijo

Fue el esposo quien llegó primero al lugar del accidente, alrededor de las once de la noche. Allí los equipos de emergencia le comunicaron la muerte de su mujer. Según relatan fuentes presentes, el impacto emocional fue inmediato. Menos de una hora después, el hombre comenzó a sentirse indispuesto mientras permanecía acompañado por miembros del GES de Muíños. A las 23.46 sufrió un paro cardíaco y se desplomó.

Los sanitarios iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar, que mantuvieron durante cerca de una hora. Se movilizó una ambulancia medicalizada desde Ourense, pero todos los intentos resultaron infructuosos. Finalmente, solo se pudo certificar su fallecimiento en el mismo punto donde había perdido la vida su esposa.

La doble tragedia ha dejado huérfano al hijo de la pareja, que también llegó al lugar del accidente poco después de su padre y presenció tanto la escena del siniestro como la asistencia sanitaria posterior. El ayuntamiento de Muíños y varios vecinos de Requiás, la parroquia donde residía la familia, han expresado su conmoción por el suceso.

Fuentes del operativo destacan que el accidente se produjo en un tramo de carretera sin incidencias, con carriles bien delimitados y una curva de escasa dificultad, lo que refuerza la hipótesis de la invasión del carril contrario por parte del conductor ebrio como causa determinante del choque

