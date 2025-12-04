Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Agresiones y amenazas contra la Consejera de Turismo de Canarias por la nueva Ley de Vivienda Vacacional

Pedradas contra su casa y su coche, mensajes violentos en redes sociales y amenazas: estas son algunas de las agresiones que ha recibido la consejera de Turismo de Canarias

Es la denuncia que hace la consejera de turismo del Gobierno de Canarias. Jessica de León asegura estar recibiendo estos ataques desde el pasado verano, que han continuado coincidiendo con la tramitación de la Ley de Vivienda Vacacional. El último capítulo de este acoso del que es objeto la política canaria es un vídeo generado con Inteligencia Artificial donde se la mostraba en un escenario apocalíptico.

Aunque en las primeras semanas la consejera decidió mantener los hechos en privado, finalmente ha decidido denunciar los hechos, debido a que los ataques se han intensificado en los últimos meses coincidiendo con el proceso de tramitación de la controvertida Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas (Ley de Alquiler Vacacional)

Entre los ataques recibidos denuncia los daños materiales sufridos por el lanzamiento de piedras a su casa y coche particulares o amenazas explícitas a través de mensajes en redes sociales donde pedían que “la quemen viva”. El ultimo capítulo ha sido un vídeo generado con Inteligencia Artificial en el que se puede ver a la consejera portando un arma en un escenario apocalíptico.

Apoyo político y social

La noticia ha provocado una inmediata y unánime condena por parte de todo el arco político de Canarias y del ámbito nacional. El presidente canario, Fernando Clavijo, tachó los hechos de "absolutamente inaceptables", subrayando que "la violencia y la intimidación" no tienen cabida en el debate democrático.

El vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, confirmó públicamente la existencia de las agresiones, detallando que la consejera ha tenido que interponer al menos dos denuncias ante las autoridades policiales.

En la misma línea, el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), expresó su apoyo, recordando que, si bien las discrepancias políticas son legítimas, "la violencia nunca lo es".

Incluso la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), uno de los colectivos más críticos con la nueva ley, emitió un comunicado condenando rotundamente el uso de la violencia.

De León ha insistido en que estos actos violentos no representan la postura de la ciudadanía canaria y ha hecho un llamamiento a rebajar la crispación y a centrar el diálogo en las alegaciones y el contenido de la ley, buscando la estabilidad para el sector turístico de las islas.

