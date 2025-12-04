Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Listas de espera

Apartado el CEO de Ribera Salud de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz tras ser acusado de dar instrucciones para realizar menos pruebas

El CEO de Ribera Salud de Torrejón ha pedido voluntariamente ser apartado de la gestión del Hospital después de que se hicieran públicos unos audios en el periódico El País, en los que se le escucha dar instrucciones para reducir el número de pruebas y así aumentar los beneficios

Apartado el CEO de Ribera Salud de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz tras ser acusado de dar instrucciones para realizar menos pruebas

Apartado el CEO de Ribera Salud de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz tras ser acusado de dar instrucciones para realizar menos pruebas

Publicidad

Araceli Infante
Publicado:

Este responsable del hospital de Torrejón, público de gestión privada, da instrucciones de cara a aumentar las listas de espera de los pacientes para ahorrar así costes y obtener más beneficios. Es por lo menos lo que se desprende de estas grabaciones en las que se oye al CEO pedir en una reunión interna "desandar el camino" de la reducción de listas de espera lograda en años anteriores.

También reclama 'ajustes' para lograr unas ganancias de "cuatro o cinco millones". "Hacemos una actividad que nos perjudica", concluye el CEO de Ribera Salud que ya ha emitido un comunicado: "para garantizar los valores y la ética que siempre nos ha caracterizado" el gerente "ha solicitado desvincularse de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón mientras se lleva a cabo una auditoría en profundidad", se lee en el escrito remitido a los medios de comunicación.

Los audios han provocado una gran polémica y la reacción de la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar. Desde la capital aseguran que no se han detectado "incumplimientos". No obstante, la Comunidad ha convocado de urgencia a la cúpula directiva del grupo Ribera para "constatar la adecuada prestación del servicio".

Piden explicaciones Ayuso

Tanto Más Madrid como el PSOE han anunciado que emprenderán acciones legales contra Isabel Díaz Ayuso al considerar que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha permitido que el hospital de Torrejón seleccionara pacientes priorizando los beneficios económicos.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, acusa directamente a Ayuso y al Partido Popular a través de un mensaje en sus redes sociales: "Este es el modelo sanitario del PP, dejar la sanidad en manos de empresas que seleccionan a los pacientes priorizando los beneficios económicos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Una asociación de Granada impulsa una denuncia colectiva por los fallos en las pulseras de protección a víctimas

Una asociación de Granada impulsa una denuncia colectiva por los fallos en las pulseras de protección a víctimas

Publicidad

Sociedad

Apartado el CEO de Ribera Salud de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz tras ser acusado de dar instrucciones para realizar menos pruebas

Apartado el CEO de Ribera Salud de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz tras ser acusado de dar instrucciones para realizar menos pruebas

Le queman el pelo a una persona sin hogar

Vídeo: Dos menores le queman el pelo a una persona sin hogar mientras se ríen de él en un parque de Benacazón, Sevilla

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025

Efemérides de hoy 4 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 4 de diciembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 4 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 4 de diciembre?

Un niño de 5 años, atropellado con un patinete por otro menor
Málaga

Un chico de 14 años atropella a un niño de 5 con un patinete en Manilva (Málaga)

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández
Menores Jaén

Analizan los móviles de las menores muertas en un parque de Jaén: "Está habiendo novedades que no puedo trasladar"

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha indicado que la investigación de la policía judicial se enfoca en el análisis de los teléfonos móviles de las dos menores.

Una asociación de Granada impulsa una denuncia colectiva por los fallos en las pulseras de protección a víctimas
Pulseras antimaltrato

Una asociación de Granada impulsa una denuncia colectiva por los fallos en las pulseras de protección a víctimas

'La Volaera' llevará el caso ante la Agencia de Protección de Datos y estudiará posibles reclamaciones patrimoniales para las afectadas.

Fachada principal de la clínica dental de Alzira (València)

El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira, acusado de robar medicamentos de un hospital

Gala SuperArte

SuperArte, el evento inclusivo más importante de Europa llega a Galicia

El interior de un tren

Un estudiante de Medicina detiene un tren para atender una urgencia de una turista: "Vi a la chica tumbada con señas de dolor"

Publicidad