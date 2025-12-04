Apartado el CEO de Ribera Salud de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz tras ser acusado de dar instrucciones para realizar menos pruebas

Este responsable del hospital de Torrejón, público de gestión privada, da instrucciones de cara a aumentar las listas de espera de los pacientes para ahorrar así costes y obtener más beneficios. Es por lo menos lo que se desprende de estas grabaciones en las que se oye al CEO pedir en una reunión interna "desandar el camino" de la reducción de listas de espera lograda en años anteriores.

También reclama 'ajustes' para lograr unas ganancias de "cuatro o cinco millones". "Hacemos una actividad que nos perjudica", concluye el CEO de Ribera Salud que ya ha emitido un comunicado: "para garantizar los valores y la ética que siempre nos ha caracterizado" el gerente "ha solicitado desvincularse de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón mientras se lleva a cabo una auditoría en profundidad", se lee en el escrito remitido a los medios de comunicación.

Los audios han provocado una gran polémica y la reacción de la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar. Desde la capital aseguran que no se han detectado "incumplimientos". No obstante, la Comunidad ha convocado de urgencia a la cúpula directiva del grupo Ribera para "constatar la adecuada prestación del servicio".

Piden explicaciones Ayuso

Tanto Más Madrid como el PSOE han anunciado que emprenderán acciones legales contra Isabel Díaz Ayuso al considerar que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha permitido que el hospital de Torrejón seleccionara pacientes priorizando los beneficios económicos.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, acusa directamente a Ayuso y al Partido Popular a través de un mensaje en sus redes sociales: "Este es el modelo sanitario del PP, dejar la sanidad en manos de empresas que seleccionan a los pacientes priorizando los beneficios económicos".

