Hallan en un maletero el cadáver de un hombre desaparecido con signos de violencia en El Ejido

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 54 años cuyo cuerpo fue encontrado en el maletero de un coche en San Agustín.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Imagen de archivo de la Guardia CivilEuropaPress

Ángel Granero
Publicado:

La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 54 años de Berja (Almería) en el maletero de un coche estacionado en el núcleo ejidense de San Agustín. El hallazgo se ha producido durante la madrugada del lunes, después de que familiares denunciaran su desaparición el pasado fin de semana. El cadáver presentaba signos de violencia, por lo que se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

El fallecido ha sido identificado como Antonio Campos, un vecino muy conocido en Berja por su implicación en la vida cultural, social y religiosa del municipio. Según fuentes del instituto armado, su desaparición fue denunciada oficialmente el domingo por la tarde, aunque desde la noche del sábado no se tenía noticia de su paradero. La última vez que fue visto, viajaba en un Volkswagen Passat de color blanco en torno a las 21:00 horas.

El vehículo en el que apareció el cuerpo estaba aparcado junto a unas instalaciones hortofrutícolas de San Agustín. Tras el hallazgo, la zona ha sido acordonada mientras los agentes llevaban a cabo las primeras diligencias. La investigación sigue abierta y se trabaja en varias líneas para determinar tanto las causas como las circunstancias de la muerte, no se descarta ninguna hipótesis..

Antonio Campos era funcionario del Ayuntamiento de El Ejido, donde desempeñaba su labor en la actualidad. También fue técnico de Turismo y Cultura en el Consistorio de Berja y estaba vinculado al Centro Virgitano de Estudios Históricos. Además, formaba parte activa de la Hermandad de la Virgen de Gádor, lo que lo convertía en una figura muy presente en la vida local.

Tras confirmarse su fallecimiento, el Ayuntamiento de El Ejido ha expresado sus condolencias en redes sociales, recordando su compromiso con el servicio público y su implicación en la comunidad. "Lamentamos profundamente su fallecimiento y acompañamos en el dolor a su familia y amigos", han señalado desde el Consistorio.

Hallan un cadáver en Cádiz

En la madrugada de este sábado la Guardia Civil encontró el cadáver de un hombre sin vida en una vivienda de Benaocaz, Cádiz. El cadáver presentaba signos de violencia y la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El hallazgo se produjo en torno a la 1:00 de la madrugada, después de que el 112 Andalucía diera el aviso a los agentes. Según fuentes de la Guardia Civil, el cuerpo mostraba indicios compatibles con un posible robo en el interior de la casa.

