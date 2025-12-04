Una militante del PSOE de Málaga denuncia por presunto acoso sexual al secretario general del partido en Torremolinos

En la información puesta en conocimiento de la fiscalía se incluyen una batería de mensajes subidos de tono del tipo: "no me esquives que te quiero meter ficha" o "ese escote lo has tenido siempre".

La militante socialista que ha denunciado se queja además de la dejadez del partido en todo este tiempo ya que no habría hecho ninguna llamada de atención al aludido.

El PSOE de Málaga ha emitido un comunicado en el que asegura que los hechos denunciados están siendo "objeto de examen e investigación" por el citado órgano. Están trabajando, dicen, "con plena autonomía y con la obligada privacidad" a la vez que comentan que en el mismo momento en el que han tenido conocimiento de la denuncia en la Fiscalía de Violencia de Género ha trasladado "la información a la Comisión Ejecutiva Federal, por si procede su incorporación al expediente y si fuese oportuno la adopción de alguna medida"

Navarro es también diputado provincial

Aseguran también que en todo caso, "si la Fiscalía abriese diligencias" la dirección provincial formularía a la Comisión Ejecutiva Federal la solicitud de suspensión cautelar de militancia de acuerdo al Estatuto y Reglamento de la formación

Navarro es concejal del Ayuntamiento de Torremolinos desde 2019 y diputado provincial. Estudió un grado medio en Gestión Administrativa en Colmenar Viejo, Madrid. Y perteneció a las Juventudes Socialistas en Tres Cantos. En la actualidad estudia un grado de Economía en la UOC, una universidad a distancia. Es secretario general del partido en Torremolinos desde 2022, antes fue secretario de Organización en el municipio durante cinco años

