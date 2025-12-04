ACOSO SEXUAL
Los mensajes del secretario del PSOE de Torremolinos denunciado por presunto acoso sexual: "Si tienes dolor de cabeza yo sé cómo quitártelo"
La militante socialista que ha denunciado el caso ha dado a conocer varios mensajes de carácter personal y sexual que le envió el secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro.
Publicidad
Se conocen más detalles de la denuncia hacia al secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual. Una militante socialista ha sido quien ha interpuesto dicha denuncia con numerosas conversaciones de WhatsApp.
Una serie de mensajes sobre asuntos municipales que luego derivan a intervenciones de carácter personal y sexual.
Tal y como recoge el Diario Sur, al que ha tenido acceso a la documentación aportada, algunos de los mensajes se corresponden a frases como "No me esquives, que te quiero meter ficha". En ese diálogo al que ella trata de reconducir, Navarro insiste diciendo: "Yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza". Unas palabras a las que añade:"Lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá".
A pesar de que la mujer le dice "tú a lo tuyo", el secretario del PSOE en Torremolinos le apela expresando: "No, para nada. Es que estás muy buena". Cuando trata de esquivar el comentario, él vuelve con el mismo tono: "¿Ese escote lo has tenido siempre?". E incluso le insiste diciendo: "Aunque te pusieras cuello vuelto ibas a estar igual de buena".
La denunciante afirma que los mensajes "han afectado gravemente" a su "tranquilidad y seguridad"
En una de las conversaciones aportadas por la militante, plasma una ocasión en la que Navarro le pide hablar, a lo que él le dice "No me haces caso".
"Me tocó el trasero sin mi consentimiento", plasma la denuncia. "Hecho que rechacé de inmediato advirtiendo de que informaría a la dirección del partido si insistía" recoge Diario Sur.
En una conversación posterior, se plasma la reacción de Navarro pidiéndole disculpas."Llámame, aunque si no lo haces insistiré para que oigas de mi boca mis más sinceras disculpas" dice uno de los mensajes enviados. Un intercambio de mensajes que más tarde se prolonga desde las siete de la tarde hasta las once y media de la noche.
No obstante, a los días posteriores, Navarro le escribe mensajes como "Cuando te enfadas te pones muy guapa", "Te ponía ahora de vuelta y media", "Preferiría una foto tuya", "Bonita foto de perfil", "¿Por qué estás tan buena?", "Iré depilado por si tienes un desliz".
La denunciante sostiene que los mensajes "han afectado gravemente" a su "tranquilidad y seguridad" y que le provocaban "una presión insoportable e incluso miedo de que pudiera llamar al timbre de mi casa".
Desde Espejo Público de Antena 3, han tratado de contactar con Navarro y asegura que los mensajes son mentira y forman parte de una "venganza" y que valorará hacer declaraciones en el programa.
Por su parte, el PSOE de Málaga ha informado en un comunicado en el que el caso está siendo objeto de examen por el Órgano contra el Acoso nombrado por la comisión ejecutiva federal del partido socialista, "que trabaja con plena autonomía y con la obligada privacidad".
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.
Más Noticias
Publicidad