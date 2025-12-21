Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere la joven que fue atacada con un arma blanca por su compañero de piso en Riazor

La víctima sufrió varios cortes en el cuello y fue trasladada de urgencia al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, donde ha perdido la vida esta madrugada.

Imagen de un furgón de la Policía Nacional EFE

Marta Alarcón García
La joven que resultó gravemente herida este sábado tras ser atacada con un arma blanca por un compañero de piso en la zona de Riazor, en A Coruña, ha fallecido en la madrugada de este domingo como consecuencia de la gravedad de sus lesiones.

Los hechos tuvieron lugar este sábado, cerca de las dos de la tarde, en una vivienda situada en el número 28 del Paseo de Ronda, en la zona de Riazor, cuando la víctima sufrió varios cortes, especialmente en el cuello, y fue trasladada de urgencia al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, donde fue intervenida quirúrgicamente y donde permaneció ingresada en estado grave hasta su fallecimiento.

El agresor fue detenido

El presunto autor de los hechos fue detenido el mismo sábado por la Policía Nacional, y se le atribuye un delito de homicidio por un ataque contundente en el que ocasionó varios cortes a la mujer. Según han confirmado fuentes policiales, el detenido pasará a disposición judicial previsiblemente este lunes.

Al lugar de los hechos también acudieron los bomberos, ya que en el mismo inmueble prendieron fuego a un colchón, que fue sofocado con rapidez. En el inmueble en el que se produjo el suceso residen varios jóvenes.

Otros casos similares

Este sábado se conocía la noticia de que el Juzgado número 3 de Lorca había decretado prisión provisional comunicada y sin fianza, para el acusado de matar a su compañero de piso en esta localidad. El autor es un hombre de 34 años y nacionalidad marroquí, que vivía con la víctima, una joven de 23 años de la misma nacionalidad, en un piso ocupado en el paseo de Los Ángeles.

El crimen tuvo lugar en el mismo domicilio, a causa de una discusión entre ambos. Según han señalado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, al detenido se le investiga en un procedimiento abierto por delito de homicidio.

Un hombre mata a su compañero de piso con una mancuerna

A principios de este mes ocurría un caso similar en Valencia, donde un hombre mataba a golpes a su compañero de piso con una mancuerna. Los hechos ocurrían en el barrio de Nou Moles, cuando un hombre llamaba al teléfono de emergencias informando de que su compañero de piso se mostraba en una actitud muy agresiva.

Cuando la Policía Nacional llegó al lugar de los hechos, intentaron entrar a la vivienda por la puerta principal, y tras no tener éxito, terminaron entrando por el balcón de la casa. Al entrar, se encontraron a un hombre tendido en el pasillo, y junto a él, el presunto agresor con una mancuerna en la mano y ambos cubiertos de sangre.

Los agentes detuvieron de inmediato al sospechoso, quien también tuvo que recibir atención sanitaria por diversas lesiones, y la Policía Científica comenzó la recogida de pruebas en el domicilio, antes de proceder al levantamiento del cadáver.

